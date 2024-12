Dira Paes esbanja boa forma ao posar em lago paradisíaco: ‘Garota do Fantástico’

A atriz Dira Paes, de 55 anos, soltou sua imaginação para posar para novos cliques postados em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19), esbajando toda sua boa fora.

Se refrescando em um lago paradisíaco, a atriz contou as inspirações para as poses do novo álbum de fotos: “Meio garota do Fantástico, meio Iara, meio criança”, legendou.

“Mana, tu és um sussurro poético do que existe de mais belo em nossa floresta.”, escreveu um seguidor. “Maravilhosamente Lindaaaaa “, declarou outra. Confira: