As comunidades de Rio Pardo, Morrinhos e Palmares serão contempladas com a nova frota

A Prefeitura de Porto Velho entregou, nesta segunda-feira (27), uma ambulância e duas caminhonetes para a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atender às demandas da zona rural e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. A solenidade aconteceu no pátio do Prédio do Relógio com a presença do prefeito Hildon Chaves.

A ambulância e uma das caminhonetes serão destinadas para a Unidade de Saúde da Família de Rio Pardo, localizada na Flona Bom Futuro, distante cerca de 170 quilômetros da Capital. Os dois veículos foram adquiridos pelo valor de R$ 620 mil, sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Alex Silva e R$ 120 mil de investimento municipal.

A ambulância adquirida para Rio Pardo é do tipo b, de resgate com capacidade para fornecer cuidados médicos básicos, com equipamentos salva-vidas para emergências, como oxigênio, bandagens, talas e muito mais para ajudar a estabilizar os pacientes enquanto são transportados para unidades com suporte médico especializado.

A outra caminhonete vai atender as Unidades de Saúde da Família de Morrinhos e Palmares, localizadas no Assentamento Joana D’ark. O veículo foi adquirido com recurso de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Chrisóstomo, no valor de R$ 290 mil.

As duas caminhonetes serão utilizadas como apoio nos serviços administrativos das unidades, mas também no atendimento direto da população, proporcionando a realização de visitas domiciliares pelas equipes de saúde da família.

Katiane Alves, gerente da USF Palmares declarou que o sentimento é de gratidão e que o automóvel vai melhorar o atendimento à população. “Com esse carro, vamos conseguir atender aquelas pessoas que moram mais distante e que não têm condições e nem condução para ir até a unidade de saúde. Agora, com essa camionete nova, a gente vai conseguir fazer esse trabalho”.

Segundo a secretária da Semusa, Eliana Pasini, essa é mais uma etapa de um trabalho árduo que vem sendo executado para melhorar a qualidade dos serviços de saúde para a população da zona rural.

“Nenhuma gestão investiu tanto na zona rural e nos distritos como essa, que é sensível às dificuldades da população que mora mais distante. Os veículos auxiliam o trabalho dos servidores e facilitam o atendimento da população, que ganha agilidade nos serviços prestados”, apontou Pasini.

O prefeito Hildon Chaves destacou as parcerias no trabalho pela melhoria das condições da saúde municipal. Para ele, os recursos de emendas parlamentares, aliados com comprometimento da prefeitura, são essenciais para garantir os direitos fundamentais da sociedade.

“Essa interlocução com nossos parlamentares é muito importante, pois estamos sempre em busca de recursos para a cidade de Porto Velho, em especial para a saúde. Fazer saúde é um desafio em qualquer lugar do nosso país, mas temos que continuar sempre buscando novas fontes de financiamento e melhorando cada vez mais o atendimento para a nossa população. A maior parte das unidades de saúde estão na sede do município e acaba sendo um desafio diário o atendimento às demais localidades. Nós sempre estamos atentos a esta questão e buscando avançar cada vez mais”, apontou Hildon Chaves.

Além do prefeito, participaram da cerimônia de entrega o deputado federal Coronel Chrisóstomo, os vereadores Marcelo Reis, Valtinho Canuto e Roneldo, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, e a secretária da Semusa, Eliana Pasini.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: