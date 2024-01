Encontro nesta quinta-feira (11) alinhou a estratégia de atuação da ARPV para este ano

A diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV) se reuniu na manhã desta quinta-feira (11) para traçar metas e definir prioridades para este ano de 2024. O foco foi a definição das atividades iniciais e operações da Agência no ano.

Conduzido pelo presidente, Jonathan Pacheco, o encontro alinhou a estratégia de atuação, com as presenças da vice-presidente, Silvana de Lima Chaves, a diretora Administrativo-Financeiro, Ligiane Alves da Silva, o diretor técnico-Operacional, Dalmo Luiz Roumie da Silveira, o diretor jurídico, Alan Almeida do Amaral, a ouvidora Rosalia dos Santos Costa, o fiscal Sérgio Sival Ferreira de Sousa e a secretária executiva, Rafaela Maria Rodrigues de Macedo. Como convidado da Diretoria, também participou o engenheiro João Marcos de Siqueira.

“Definimos como o essencial na nossa atuação, nesse ano de 2024: o planejamento estratégico das ações da Agência, uma nova proposta de reestruturação da Agência, para adequar ao que pretendemos realizar, e o início dos trabalhos para a regulação e fiscalização neste ano, em relação às concessões municipais”, explicou o presidente Jonathan Pacheco.

De acordo com Dalmo Roumie, “estabelecemos como foco de atuação para o ano, além das atividades de estruturação que vêm sendo realizadas desde 2023, o saneamento, o terminal rodoviário, o transporte coletivo de passageiros e os espaços públicos, com abrangência nas concessões. Até o final de março, esperamos concluir o planejamento e a proposta da reestruturação da Agência”.

