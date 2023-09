DIREITOSCaminhada celebrou o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Porto Velho

Participaram famílias, entidades e instituições que trabalham com pessoas com deficiência

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), com apoio da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realizou no final da tarde da última sexta-feira (22), no Espaço Alternativo, caminhada alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Este dia tem como objetivo promover a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência e combater o preconceito e a discriminação que elas enfrentam.

A data foi escolhida em referência à aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que entrou em vigor em 21 de setembro de 2015. Essa lei representa um marco importante na promoção da igualdade e inclusão das pessoas com deficiência no Brasil.

CAMINHADA

Os participantes chegavam, concentravam-se no local do início da caminhada e divertiam-se ao som dos variados ritmos tocados e cantados pela Banda Semasf que foi a responsável pela animação do evento. Várias entidades e instituições que trabalham com pessoas com deficiência participaram do ato, como entidades de Jaci-Paraná, Mutum Paraná, União Bandeirantes e Itapuã do Oeste.

“Sou diretor da Apae há 16 anos, como voluntário. Eu amo essa atividade de ajudar nossos deficientes físicos. Quero agradecer, em nome da família Apae, de todos os deficientes físicos, ao prefeito da capital e toda sua equipe pelo suporte, pelo apoio, e que continue abrindo as portas às Apaes que tanto precisam dessa ajuda”, disse o professor Wellington Oliveira, da Apae de Itapuã do Oeste.

O evento teve início com três números artísticos de coreografia pelo Grupo de Dança da Associação Pestalozzi Porto Velho/RO e com os pronunciamentos do secretário da Semasf, Claudi Rocha, e do presidente do CMDPD, Antônio Carlos Berssane.

“O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é uma oportunidade para destacar as conquistas e desafios enfrentados por esse grupo, bem como para sensibilizar a sociedade sobre a importância de criar um ambiente mais inclusivo e acessível para todos. Nosso objetivo é promover a conscientização sobre as necessidades e os direitos da pessoa com deficiência”, disse o presidente do CMDPD.

A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, incorporou os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ratificada pelo país em 2008. A LBI aborda itens como discriminação, atendimento prioritário, direito à reabilitação e acessibilidade.

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, disse que “não foi fácil organizar nosso ato, mas depois de várias reuniões deu tudo certo e a caminhada, como todos os anos, está aqui pronta para começarmos”. “Boas-vindas aos presentes que vieram dos nossos distritos e de outros municípios para participar da nossa caminhada. Reafirmo que a Semasf sempre estará à disposição do CMDPD para apoiar suas atividades e ações. Agradecemos ao prefeito Hildon Chaves pelo apoio necessário à nossa secretaria para realizarmos nosso trabalho cumprindo nossa missão”, afirmou.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO