Diretor da Emeron recebe comenda da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Acre

Foi publicada no Diário da Justiça, a abertura da concorrência pública para a construção de sete fóruns digitais. A licitação será na modalidade concorrência pública, tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. Os fóruns serão construídos com metodologia inovadora Light Steel Frame nos municípios de Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Cujubim, Itapuã do Oeste e Monte Negro.

A sessão da abertura será no dia 8 de março de 2023, às 9h10, no Auditório do Edifício-Sede do Tribunal. Os envelopes deverão ser entregues no Protocolo-Geral do Tribunal de Justiça, situado no edifício-sede deste Tribunal, sala 001, andar térreo, até as 9h. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/TJRO, nos horários e endereço abaixo especificados, sem ônus para o Tribunal, ou no sítio eletrônico: https://www.tjro.jus.br/resp-transp-licitacoes. A Comissão Permanente de Licitação – CPL/TJRO encontra-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas ou informações complementares, na sede deste Tribunal, situado na Rua José Camacho, n. 585, sala 205, 2º andar, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, no horário local das 7h às 14h, fone (69)3309-6652 ou solicitadas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..

Os sete fóruns serão construídos de forma simultânea. A tecnologia definida pela administração do Poder Judiciário para a construção, o Light Steel Frame, que significa estrutura de aço leve, tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra, mão de obra e rapidez na construção. Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água e cimento e geração de poucos resíduos e material reciclável. Com isso, as estruturas são montadas com agilidade e com menos recursos. O modelo será aplicado também nas construções dos prédios das comarcas de Nova Mamoré e Colorado do Oeste, que ainda serão licitados.

Assim como os fóruns que já estão em funcionamento em Mirante da Serra e Extrema, as unidades ampliam o acesso do cidadão à Justiça com serviços digitais que viabilizam audiências, consultas e outros atendimentos, evitando os custos com deslocamento de quem mora distante de sedes de comarcas. A iniciativa do TJRO recebeu o prêmio Innovare no ano passado.

