Diretor da Escola do Legislativo recebido na Escola de Contas de Rondônia

Segmento importante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a Escola do Legislativo (EL) trabalha de forma permanente na capacitação e aprendizagem dos servidores públicos. Semanalmente são oferecidos cursos gratuitos e fundamentais na melhoria da prestação de serviços aos deputados estaduais e à comunidade em geral.

Na última semana, o diretor-geral da escola, Alexandre Silva, e parte da equipe estiveram visitando a Escola Superior de Contas (Escon) e foram recebidos pela equipe pedagógica da instituição tendo à frente as assessoras Ilma Ferreira Brito e Suzi Mara Ramires Gonçalves. O objetivo da visita, “é de estreitar laços e formatar parcerias, para a realização de mais cursos”, segundo o diretor, inclusive, de a “possibilidade da oferta das disciplinas aos servidores públicos, além de a comunidade, que ocupam as vagas excedentes”, disse Alexandre.

A escola dos deputados oferece inúmeros cursos de capacitação profissional priorizando os servidores da Alero, mas também mantém parcerias com câmaras de vereadores, prefeituras, Ministério Público (federal e estadual), Poder Judiciário, autarquias (federais, estaduais e municipais), além de disponibilizar as vagas excedentes à comunidade em forma geral atendendo determinação do presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota). “Tudo visando a qualificação dos nossos servidores, dos demais segmentos públicos e da população com entrega de certificados ao final dos cursos”, concluiu o diretor-geral Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação I Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO