Diretor da OMS diz que nomeação de Nísia para a Saúde é ‘excelente’

Divulagação/OMS OMS informa que não foram encontradas novas variantes do coronavírus na China





Um grupo de especialistas da OMS viajou até a China nesta semana para discutir a nova onda de Covid-19 no país, o que vem gerando discussões acerca das restrições de outros países para passageiros que partem do solo chinês.

Os profissionais do Grupo Consultivo Técnico sobre Evolução de Vírus da OMS emitiram um relatório após as reuniões realizadas junto com autoridades do país asiático, onde ressaltaram a ncessidade de vigilância constante dos casos de Covid no local.

“Manter altos níveis de vigilância genômica representativa na China e no mundo, anotar sequências genômicas com metadados clínicos e epidemiológicos relevantes e compartilhar rapidamente esses dados são os pilares da avaliação de risco global oportuna”, destacou a OMS em comunicado .





Os dados obtidos pelos especialistas da OMS também mostraram que, apesar da explosão no número de casos, não foi verificada nenhuma nova variante do coronavírus na China. No entanto, a organização entende que as divulgações do governo chinês não representam informações fiéis relacionadas ao atual surto da doença no país.

“Continuamos a pedir à China dados mais rápidos, regulares e confiáveis sobre internações e mortes, bem como o sequenciamento mais completo e em tempo real do vírus”, enfatizou Tedros Adhanom, secretário-geral da OMS , em entrevista coletiva.

“Acreditamos que os números atuais publicados pela China sub-representam o impacto real da doença em termos de internações hospitalares, internações em terapia intensiva e, principalmente, em termos de mortes”, disse Mike Ryan, diretor de emergências da entidade.

A China mudou as bases de cálculo sobre casos e mortes causados pela Covid, e desde o final de 2022 interrompeu a divulgação destes dados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE