Disau orienta sobre período de estiagem e queimadas

A qualidade do ar e favorece o surgimento de doenças respiratórias

A Divisão de Saúde do Poder Judiciário de Rondônia faz um alerta sobre cuidados com a saúde durante o período de estiagem e queimadas. O estado de Rondônia apresenta duas estações bem definidas no ano, período chuvoso e outra de estiagem. Por concentrar atividades predominantemente rurais, nesse período seco, as práticas de mudança do uso do solo ficam mais evidentes, especialmente, quanto à realização de desmatamento e queimadas.

A fumaça produzida na queimada contém, dentre outros componentes, material particulado fino, que pode afetar o trato respiratório de quem é exposto a ele. Nesse sentido, o incremento das queimadas entre os meses de julho e setembro, associado à redução das chuvas, contribui com a piora da qualidade do ar e favorece o surgimento de doenças respiratórias e aumento do número de atendimentos médicos, principalmente, para as crianças e os idosos.

Entre as doenças provocadas ou agravadas estão: rinite, sinusite, bronquite, faringite, laringite e pneumonia. Por isso, recomendam-se algumas ações de proteção pessoal que podem ser adotadas, a fim de minimizar os impactos na saúde:

Ingerir, no mínimo, dois litros de água diariamente, pois a água é que manterá a hidratação da pele e das mucosas;

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, umidificação de jardins, entre outros;

Utilizar aspiradores de pó ou panos molhados, em vez de vassouras, para retirar poeiras e fuligem, evitando que se espalhem no ambiente e, assim, sejam aspirados.

Consumir alimentos mais leves como frutas, legumes e verduras;

Evitar exercícios físicos e exposição ao ar livre entre 10 e 16 horas;

Permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas arborizadas;

Usar protetor solar sempre que sair ao sol.

A Disau orienta ainda que ao sentir sintomas como ressecamento das mucosas do nariz e da garganta, sangramento nasal, dor de ouvido, ressecamento da pele e irritação dos olhos, a pessoa deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO