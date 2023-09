Distribuição de mudas incentiva a proteção do meio ambiente em Rondônia

No dia em que é comemorado o Dia da Árvore, celebrado neste 21 de setembro, seguem acontecendo ações em prol do reflorestamento, com a distribuição de mudas em todo Estado. A data é destinada a conscientizar sobre a importância da preservação das árvores e florestas, visando incentivar a proteção do meio ambiente, promovendo hábitos que beneficiem o ecossistema e, consequentemente, a humanidade. A programação está sendo realizada pelo Governo do Rondônia.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam já distribuiu cerca de 4.564 mudas de árvores nativas, incluindo espécies como Castanha do Brasil, Mogno, Ipê, Pupunha, Jatobá, Samaúma, Açaí, Seringa e Pinho Cuiabano. Entre a ações realizadas pela Coordenadoria de Floresta Plantada – CFP para contribuir com a preservação do meio ambiente, destacam-se as doações para Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, que receberá 300 mudas e doações aos Povos Indígenas Wajaru, entre outras parcerias.

De acordo com o Secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, as parcerias do órgão já possibilitaram a distribuição de mudas para diversos setores da sociedade. “Ações da Sedam em cooperação com outros órgãos atenderam as comunidades dos povos originários, Batalhão Forte Príncipe da Beira, Associação dos Cowboys Profissionais do Estado de Rondônia para arborizar o Parque dos Tanques, em Porto Velho e os outros eventos de conscientização e combate a incêndios e queimadas em todo Estado”, destacou.

Para o coordenador da CFP, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, a preservação das florestas e Unidades de Conservação é essencial para a preservação do meio ambiente. “As árvores desempenham um papel vital na natureza, produzindo oxigênio, aumentando a umidade do ar, prevenindo erosões, reduzindo a temperatura e fornecendo abrigo para animais, além de fornecer alimentos. A celulose de eucalyptus é utilizada para fazer papel, e outras espécies têm usos na indústria farmacêutica, confirmando as inúmeras vantagens, tanto para o ecossistema quanto para nós os seres humanos”, finalizou.

Fonte: Governo RO