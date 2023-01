Distrito de Nova Califórnia terá praça revitalizada pelo projeto “Governo na Cidade”

A população de Nova Califórnia, distrito de Porto Velho, em breve, ganhará um novo cenário com a obra de revitalização da praça na localidade, por meio do projeto “Governo na Cidade”, idealizado pelo Governo de Rondônia. O processo licitatório para a obra já está disponível para as empresas interessadas, por meio da Superintendência Estadual de Compras e Licitações – Supel. A data de abertura da licitação será no dia 18 de janeiro.

A obra está orçada no valor de R$ 2.241.401,38 (dois milhões duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos), recursos próprios do Governo do Estado, que serão convertidos em qualidade de vida e melhorias no convívio social da comunidade local.

As ações relacionadas ao processo licitatório serão realizadas às 9h, na sala de abertura de Licitações da Supel, situada na Avenida Farquar, n° 2.986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira – Edifício Pacaás Novos – 2° andar.

A revitalização da praça em Nova Califórnia, localizado 350km de Porto Velho, ratifica o compromisso do Governo do Estado em expandir cada vez mais, as ações do projeto “Governo na Cidade”. “O Governo de Rondônia tem reforçado as ações municipalistas aplicadas com recursos próprios nos 52 municípios do Estado, a fim de atender às necessidades da população, promovendo assim, o desenvolvimento de cada município. A realização da obra da praça de Nova Califórnia proporcionará melhorias nas condições das estruturas do local, e do atendimento à população na prática de esportes, na qualidade de vida dos cidadãos, bem como promover o acesso digno aos serviços públicos voltados para o lazer na localidade”, disse o governador Marcos Rocha.

ARQUITETURA

A obra será executada em uma área de 4.789,48 metros quadrados com: pista de caminhada, instalação de mobiliário urbano com áreas de convivências, paisagismo, quadra poliesportiva, playground, quadra de futebol society com grama sintética, quadra de vôlei de areia e iluminação em LED, na forma de construtivas contemporâneas. Toda a estrutura arquitetônica adotada surgiu por meio de estudo do local, com análise de suas características.

De acordo com o coordenador de Projetos da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Francisco Maleiro, parte da estrutura foi projetada, também, pensando no clima da região. “O piso proposto tem característica de permeabilidade para que se possa drenar a água da chuva sem que haja prejuízo ao uso do local, já com a análise do clima amazônico. A concepção do projeto arquitetônico propõe trazer humanização ao local de convivência, seja pelo uso recreativo ou esportivo de projeto proposto”, explicou Francisco, detalhando, ainda, que a obra valorizará uma das principais áreas públicas do distrito criado em 1985, e que possui 3.631 habitantes.

Fonte: Governo RO