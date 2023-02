DISTRITO – Jaci-Paraná recebe obras de urbanização

Área do Parque do Buritis foi gramada e recebeu uma pista de caminhada, academia ao ar livre e novos quiosques

Distrito a 90 quilômetros do Município de Porto Velho, Jaci-Paraná recebeu na tarde de quinta-feira (9), da Santo Antônio Energia, a entrega das obras de urbanização na área do reassentamento Parque dos Buritis, de aproximadamente 25 mil metros quadrados.

As obras de urbanização foram iniciadas em 2022 e finalizadas no final do último mês de janeiro. A área entregue foi completamente revitalizada e urbanizada, com reforma da praça existente, que possui uma quadra de areia com alambrado, campo de futebol com drenagem e redes de proteção e o playground com novos brinquedos. Os passeios e o quiosque central também passaram por intervenções e paisagismo.

Além da praça, o novo espaço recebeu benfeitorias voltadas para a prática de lazer e do esporte. O local foi gramado e recebeu uma pista de caminhada, academia ao ar livre e novos quiosques com bancos e floreiras, incluindo o reparo das calçadas e a instalação de lixeiras.

“É uma obra de compensação e o prefeito Hildon Chaves agradece a Santo Antônio que vem beneficiando cada vez mais essa região, esse distrito que já recebeu mais de R$ 30 milhões em compensações e vários outros. A Prefeitura tem o trabalho de manter o distrito limpo, mas a gente conta também com a população de Jaci-Paraná, que cuidem deste espaço, que zelem por ele, não deixem jogar lixo, não deixem quebrar. Hoje nós estamos fazendo o recebimento de uma empresa privada, mas é um bem público”, reforçou Fabricio Jurado, secretário-geral de Governo, na ocasião representando o prefeito.

Participaram também da da solenidade o superintendente municipal distrital, Cleberson Pacheco, o superintendente municipal distrital-adjunto, Fabiano Barbosa, o gerente de Obras da Santo Antônio Energia, Thiago Chiquito, o vereador Jurandir Bengala, o administrador do distrito, José da Conceição Silva, o presidente da Associação de Moradores, Jerônimo Junior e ainda os moradores do distrito.

Para o administrador do distrito, a entrega do espaço revitalizado é um ganho para a comunidade que passa a ter mais opções de lazer. “É de grande importância receber um espaço desses, o nosso distrito tem tanto espaço que muitos municípios não têm, locais bons, bonitos e bem zelados. Isso aqui é saúde e qualidade de vida para nós”, comemorou orgulhoso José da Conceição.

PARQUE DOS BURITIS

Construído pela Santo Antônio Energia na fase de implantação da hidrelétrica, o reassentamento Parque dos Buritis recebeu as famílias remanejadas dentro do próprio distrito de Jaci-Paraná, sendo considerado urbano. Com 146 lotes atualmente, o local recebeu toda a infraestrutura urbana necessária, como pavimentação, calçadas, rede elétrica, coleta e tratamento de esgoto e abastecimento com água tratada.

“Essa é mais uma obra que a Santo Antônio está entregando e o reassentamento recebeu investimentos da Santo Antônio Energia após tratativas realizadas com o Município de Porto Velho, de forma a atender requisitos definidos pela resolução da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e com a desocupação da área, nós urbanizamos o espaço para devolver à população. Foi investido aproximadamente R$ 1,5 milhão”, detalhou o gerente de Obras da Santo Antônio Energia.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO