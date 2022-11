DISTRITOS – Com grandes avanços na atual gestão, distritos comemoram 23 anos de criação

Calama, São Carlos, Demarcação, Nazaré, Jaci-Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Abunã, Fortaleza do Abunã e Nova Califórnia foram criados pela Lei 1378 de 1999

Dez distritos de Porto Velho comemoram nesta terça-feira (29) 23 anos de criação. Embora a maioria das cidades tenha sido formada há vários anos, apenas em 1999, através da Lei 1378 de 29 de novembro, é que esses locais foram elevados à condição de distrito. Calama, por exemplo, foi criada no ciclo da borracha, e reconhecida através do Decreto-Lei 7470 de 17 de abril de 1945. Mas com a rivalidade das seringas, cujas sementes foram plantadas na Malásia, Calama perdeu a importância econômica, mas seus habitantes fincaram raízes e permaneceram criando um dos importantes distritos de Porto Velho.

Neste dia 29, comemoram os 23 anos de criação os distritos de Calama, São Carlos, Demarcação, Nazaré, Jaci-Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Abunã, Fortaleza do Abunã e Nova Califórnia. A gestão do prefeito Hildon Chaves criou no ano de 2021, através da Lei Complementar 899, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento e Integração Distrital (SMD), pasta estratégica no fomento e articulação das maiores cidades ao longo da BR-364 e nas localizadas nas margens do rio Madeira.

Neste ano, a superintendência, que é administrada pelos técnicos Cleberson Pacheco e Fabiano Barboza, avançou com obras de infraestrutura em grande parte dos distritos graças a parcerias com outros órgãos da prefeitura, a exemplo da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob). Apesar da estrutura própria, a SMD também garantiu a limpeza dos núcleos urbanos através do apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semusb). Outra parceria que rendeu frutos foi com a Secretaria Municipal de Esportes (Semes). Com apoio dos administradores, indicados pela SMD, a Semes implantou o programa Talentos do Futuro nos distritos de Jaci-Paraná, Extrema, Nova Califórnia, Calama, Nazaré e São Carlos. São mais de 600 alunos matriculados regularmente em várias modalidades esportivas.

MAIS OBRAS E SERVIÇOS

No próximo ano de 2023, os distritos terão novidades na infraestrutura. Com investimentos na ordem de R$ 8 milhões, a gestão do prefeito Hildon Chaves concluiu o processo licitatório através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) para construção de calçadas em Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos. A empresa Madecom venceu o certame e aguarda a Ordem de Serviço para iniciar as obras, que ficarão sob supervisão da SMD.

O prefeito Hildon Chaves também determinou a reforma de escolas, unidades de saúde, sedes administrativas e o asfaltamento dos distritos ao longo da BR-364, especialmente os localizados na Ponta do Abunã. “Estamos firmes no propósito de levar progresso e desenvolvimento aos nossos munícipes que residem nos distritos”, disse o superintendente Distrital, agradecendo o apoio do prefeito Hildon Chaves.

Texto: Gerson Costa

Fotos: Leandro Morais e SMD

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO