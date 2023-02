DIVERSÃO – Carnaval para terceira idade leva alegria e emoção para mais de 300 idosos

Projeto “Instituto Arte de Jogar” contempla crianças de 7 a 15 anos de idade

Todas as quartas e sábados, a quadra coberta do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na zona Leste de Porto Velho, dá espaço para crianças de 7 a 15 anos que participam do projeto “Instituto Arte de Jogar”, uma escolinha de futsal totalmente gratuita, coordenada pelo professor voluntário Ivan Moraes e com a parceria da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur).

Atualmente são, em média, 45 integrantes. As aulas acontecem no período vespertino. Segundo o técnico com experiência de mais de 30 anos na área, a escolinha que capacita para a área esportiva tem ainda o propósito de formar cidadãos. “O projeto começou a partir da necessidade de colocar a quadra para funcionar. Aqui a maior parte é formada de crianças e jovens carentes. Se você observar, tem muito aluno descalço, existe uma carência muito grande”, explicou o professor, que também é conselheiro da Praça.

A mãe de Willian da Silva Borges, 11 anos, sempre acompanha o filho na atividade. Moradora do bairro Lagoinha, ela percebeu uma mudança no comportamento do menino a partir das aulas de futsal. “Eu coloquei ele pra ocupar o tempo, pra tirar ele da tela do celular, e gostei muito, pois o professor é rigoroso, impõe disciplina. Ele melhorou as notas na escola, está mais disposto, mais envolvido”, comentou a dona de casa.

E apesar de ter iniciado a partir do desejo da mãe, Willian gosta muito das aulas. “Ela me incentivou e hoje eu acho muito bom”, disse o menino. Para participar do projeto, as crianças são submetidas a alguns critérios, como estar matriculado no ensino regular e apresentar bom desempenho escolar.

“Quando eu percebo que o aluno do projeto não vai bem na escola eu converso com os pais e em alguns casos fazemos o afastamento até que haja uma melhora”, detalhou Ivan.

Interessados em participar do projeto podem ir até a praça CEU localizada na rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocência, bairro JK, ou entrar em contato via página no instagram: “Instituto Arte de Jogar”.

Texto: Renata Beccária

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO