Diversas ações, expressões artísticas e solidariedade marcam o cenário cultural de Rondônia em 2024

Os acontecimentos que marcaram o cenário cultural em 2024 são destacados pelo governo de Rondônia. O Teatro Palácio das Artes, palco de expressões artísticas e solidariedade, foi iluminado pelo 7º evento cultural da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer). Além de proporcionar diversas apresentações que encantaram o público, os eventos se destacaram por sua nobre causa, arrecadando mais de oito toneladas de alimentos para auxiliar aqueles que mais necessitam.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a cultura é a essência da identidade da população, e é através dela que os laços como sociedade são fortalecidos. “Em 2024, foi possível demonstrar a democratização do acesso às artes e levar cultura para todos. Cada ação realizada refletiu o engajamento do governo com o desenvolvimento humano e a valorização da história”, salientou.

ARTE E CULTURA

Os teatros Palácio das Artes e Guaporé, subordinados à Funcer, promoveram uma série de eventos em 2024. Destacaram-se as peças teatrais encenadas pelo elenco da Fundação, como “O Cristo” e “A Menina e a Roseira”, ampliando o acesso à arte.

Em agosto, a Funcer promoveu o 7º Evento Cultural, que trouxe uma programação diversificada ao longo de quatro dias. O evento incluiu apresentações de teatro, dança, música e artes visuais, além de exposições no hall de entrada. O evento enriqueceu a experiência do público e destacou o compromisso da gestão estadual com a cultura acessível.

INCENTIVO À LEITURA

A Biblioteca Pública Estadual Doutor José Pontes Pinto foi um polo de incentivo à leitura e interação social, realizando eventos educativos em 2024. A Biblioteca Itinerante, que visita escolas com miniteatro e atividades educativas; e o Cineminha BPE, que amplia o repertório cultural infantil, são iniciativas que se destacaram. Em agosto, a Biblioteca comemorou o 1° aniversário da Brinquedoteca, com atividades lúdicas para o público infantil.

MEMÓRIA RONDONIENSE

Mesmo em reforma, o Museu da Memória Rondoniense manteve-se ativo por meio de eventos colaborativos. O evento “O Museu te Conta: a História do Carnaval de Porto Velho”, em parceria com a Casa da Cultura Ivan Marrocos; e a 22ª Semana de Museus, com o tema “Museus, Educação e Pesquisa”, evidenciaram o trabalho educativo da instituição.

EXPOSIÇÕES

A Casa da Cultura Ivan Marrocos ofereceu atividades como aulas de dança, desenho, artes e artesanato, além de ceder espaço para exposições, bazares e lançamentos de livros. Em 2024, o local se consolidou como um centro importante de promoção cultural e artística em Rondônia.

O gestor da Funcer, Nery Rodrigues, enfatizou que 2024 foi um ano de desafios e conquistas, possibilitando o fortalecimento da relação do povo rondoniense com a cultura. Desde as apresentações teatrais ao alcance popular, até as atividades educativas nas escolas e nos espaços culturais, tudo foi feito com dedicação e amor à arte. “Seguiremos trabalhando para ampliar, ainda mais, as ações, e promovendo a cultura como um direito acessível a todos.”

Fonte: Governo RO