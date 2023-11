Divulgada lista de inscrições deferidas para o 1º Prêmio Judiciário Rondoniense de Comunicação

Já está tudo pronto para mais uma edição da Mostra Cultural do Judiciário. Na próxima segunda-feira, 13, com o Sarau de Abertura, o Teatro Palácio das Artes se transforma na sede da cultura e da arte no Poder Judiciário de Rondônia. Apresentações artísticas e a exposição de artes visuais marcam o primeiro dia do evento. Depois, magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e familiares sobem no palco do teatro, nos dias 16 e 17, em dois espetáculos únicos, sob o tema Nossas Raízes, Nossas Histórias, com início às 19h e previsão de encerramento às 22h.

Segundo a presidente da Comissão Organizadora do evento, juíza Karina Miguel Sobral, toda a programação foi pensada com carinho, fazendo das obras e performances uma grande história de amor ao Estado de Rondônia e de disposição em compartilhar a arte com o público. Como destaca a magistrada, essa é a sexta edição do evento, que é realizado bienalmente pelo Judiciário de Rondônia. Esse amadurecimento institucional representa o conjunto da trajetória dos anos anteriores e carrega, em 2023, o desejo de que essa edição seja ainda mais marcante e emocionante.

A produção executiva da Mostra é de Gilca Lobo, que em conjunto com uma grande equipe de profissionais, dará todo o suporte para a realização do evento. Na pauta dos dois dias de apresentações de palco (16 e 17/11), músicas, cordel, apresentações em libras, canções autorais, internacionais, clássicas; dança do ventre, documentário, performances, coral, enfim, 31 apresentações de pura emoção.

Veja a programação completa:

13/11 – SARAU DE ABERTURA

Local: Teatro Palácio das Artes

Horário: 19h

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS de 13 a 17/11/2023

Espetáculos de Palco

16/11/2023 (Quinta-feira)

Horário: 19h – 22h

ABERTURA DO ESPETÁCULO

BLOCO I – TANTAS HISTÓRIAS REUNIDAS!

1. Cordel ao Tribunal de Justiça – Gilmar e Iclaudete

2. Sangrando – Dallete Passos e Márcia Elaine dos Santos

3. Lapso de Memória – Gerson Fonseca de Oliveira

BLOCO II – DE ONDE VIEMOS?

4. Always Remember us This Way – Marcela Córdoba Maran e Banda Agravo de Instrumento

5. Xote – Gregory Thiago Moreira Montes (Glaucio Giordanni Moreira Montes, Alessandro Amorim da Silva, Andrea Tirverio De Almeida.

6. Xote dos Milagres, Rindo à Toa, Além do Horizonte – Maximiliano Deitos, Elzivã(João Victor Deitos e Skyter)

7. La Barca – Eliequim Gonçalves

8. Véus da Noite – Simone Cristiane Scarabel, Sâmia Regina Miranda da Silva e Raimunda Nonata Reis.

9. Ivete Sangalo – Cilene Rocha Meire Morheb

BLOCO III – PERTENCIMENTO: NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE

10. Foi Boto, Sinhá/Cobra Grande – Gustavo de Mello Sanfelici/ Cléber Maurício de Lima e Jhonathan Taylor de Oliveira

11. Bachianas Brasileiras nº 5 Ária – Marcos Alexandre de Santana

12. Eu Sou – Daiane Pereira, Heloísa Santos Maciel, Michael Breda, Caroline Santos Lima, Márcio Moisés Silva Pinto, Geovana Campos da Costa, Felipe Bernardino dos Santos, Rosiane Siqueira, Isabelly Siqueira dos Santos, João Valério Silva Neto, Denise Elidia da Silva, Simone Regina Nobre, Ilnara Sama dos Santos Barros, Sérgio dos Santos Alitolef, Simone de Melo, Lea de Sousa Costa

13. Percorrendo Rondônia – Luana Camila Oliveira Broiano

BLOCO IV – CONSTRUINDO NOVAS HISTÓRIAS

14. Canção da Família – Danilo Hiroshi Araújo Kamiya, Acácia Francielli Bueno Possmoser, Washington Alves De Sousa Sobrinho.

15. Temporal – Audarzean Santana da Silva e Jocelaine.

17/11 – APRESENTAÇÃO – Sexta-feira

BLOCO I – SONHO DE CRIANÇA, MEMÓRIA AFETIVA

1. Sonhos ao Piano – Maxulene de Souza Freitas

BLOCO II – UM CAMINHO A TRILHAR

2. No Meio do Nada – Fernando de Oliveira Lessa, Washington Alves de Souza Sobrinho, Leonardo Nepomuceno dos Anjos, Acácia Francielli Bueno Possomoser, Danilo Hiroshi Araujo Kamiya, Daniela Christina Klemz Eller.

3. Vozes da Floresta – Leandro Aparecido Fonseca Missiatto, Iuna Pereira Sapia, Eliane Basso, Edineia Perrude Silva, Elaine Gunchorowski Cavalcante e Heverton Magno Missiatto.

BLOCO III – CADA LEMBRANÇA UMA HISTÓRIA PARA CONTAR Apresentadora – Simone

4. Lua e Flor – Endy Jorge Rodrigues da Silva

5. Jeito de Mato – Acácia Francielli Bueno e Jheniffer Bueno

6. Dias de Luta, Dias de Glória – Marcelo Lacerda Lino

7. Sorte Tem Quem Acredita Nela – Piauí

BLOCO IV – NOSSAS RAÍZES, NOSSAS HISTÓRIAS

8. Amor de Índio – Márcio Moisés Silva Pinto

9. Lavoura – Maria das Dores Araújo e Silva/ Roberth Willyan Araújo e Silva

10. Porto Velho, Um Bom Lugar – Eliane do Carmo, Lidiane Silva Coutinho Noronha, Natalí Máximo dos Reis, Renata Alves Barreto, Sandra Aparecida de Oliveira Faria, Tatiana Maria Gomes Andrade, Jucerlania da Silva Reinaldo, Aleksandra Aparecida Gaienski, Anilton dos Santos, Ester Oliveira de Araújo, Angela Maria Fabiano da Silva, Iclaudete dos Santos, Pablo Amâncio, Bento Goto, Robson Correa Rodrigues, Núbia Lopes Soares, Marilene Lemes de Souza Chaves, Adisson Tavares Pinto.

11. Eu Moro Aqui – Oscar Francisco Alves Junior, Claudia Moretto Alves, Gabriela Cristina Moretto Alves e Usiel Eusafá de Souza Silva.

BLOCO V – MULHERES QUE SE UNEM

12. A Matriarca do Quilombo Santa Fé – Azenaide Alves dos Santos Neves

13. Vida Nordestina – Sâmia Souza Santos e Sharlene Fabrício Muniz

14. Trajetória da Arte Multicultural – Fabiana Cristhie Prestes Moreira

15. Ampliando Horizontes – Thunder Fanticele Gomes/ Brigitta Hoffman Fanticele, Geovanna, Ana Luíza e Jéssica Meneses.

BLOCO VI – UMA HISTÓRIA DE AMOR CONSTRUÍDA

16. Coral Raízes de Rondônia – Ana Valéria de Queiroz, Weliton Nascimento Alexandre, Nathiely Cavalheiro de Melo, Ludmila de Oliveira dos Reis Silva Schmidt, Gisibel Dias de Souza, Edna Gomes de Oliveira, Plínio Sérgio Cavalcanti Filho, Laísse Raphaelle Rufino, Letícia Santos Viana da Cruz, Daniela Cristina dos Santos Viana da Cruz, Lorena Fabiana Rufino, Wagner Cardoso de Jesus, Dimeia de Oliveira Lino Rodrigues, Luiza Ester Gonçalo de Farias, Janete Balbinot, Sônia Matiussi Vaz, Erick Sutil Melatto

Local: Teatro Palácio das Artes

Horário: 19h – 22h

APRESENTADORES: João Valério e Simone Norberto

Exposição de Artes

Poesias

Adriano Carlos de Moreira – Rondônia terra de minhas raízes Anderson Ricardo Martins – Povo (S) Andréia Freitas P. Canton – Guaporé Bruna Maressa Freire dos Santos von Rondow – E Era Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos – Diva 50 – Poema Catia Cristina da Silva – Ei Maninho Clemilson Rodrigues de Aguiar – Destemidos pioneiros Eliane Basso – Poesias Elzivã Gomes dos Santos Félix – Minha raiz Felipe Bernardino dos Santos – Os Capiras Francisco Guimarães – Retrado de Rondônia Hérlon Fernandes Gomes – Rondônia – O intrépido desbravador José Antonio Barretto – Rondônia – À Rondônia chegados de todos os cantos Nilson Bento Santos – Estou aqui, me vejo aqui, me sinto daqui Patricia Regina Brandelero – Sabores da Jornada Sérgio dos Santos Alitolef – Minha Mãe Preta Tânia do Socorro Silva da Silva – A grande Mãe Vinícius Matveiev Pessoa Santiago – Está servido?

Fotografias, Pinturas e Escultura

Aline Linhaus Bienow – Monóculo, a lembrança.

André Aparecido Sinfrônio Alves – Caminhos

Daiane Pereira dos Santos Maciel – Profusão

Herbert William Ramos – Nestas paragens, nossas histórias

Irene Luíza Lopes – Retrato da minha infância

Leandro Aparecido Fonseca Missiatto – A origem

Lucineia Aparecida de Meireles Constantino – Um presente no caminho

Ludmila de Oliveira dos Reis Silva Schmidt – Os Retirantes

Muhammad Hijazi Zaglout – Ferro cá, Madeira lá

Nahyara Cristina Silva Nascimento de Toledo – Amanhecer no campo

Patricia da Costa Monteiro Mochi – Justiça Aos Ribeirinhos

Raphael Garcia Mirante – Canoeiros

Regina Celia Ferreira – Rio Jamari

Reginaldo Felix de Souza – A Fazendinha

Rosiane Eduarda Galvão Fernandes Sampaio – Cachoeira Ratunde

Thiago Rédua de Vasconcelos – O céu se faz moldura

Thiago Rédua de Vasconcelos – Bonança

