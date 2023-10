Divulgado resultado preliminar de avaliação de títulos do processo seletivo simplificado para médicos

As boas notícias sobre o Estado não param diante das diversas ações e serviços que o Governo de Rondônia tem realizado. Nesta semana, os destaques são o pódio conquistado pelos atletas de Rondônia durante o Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu; o 4º Festival Internacional do Tambaqui, realizado em São Paulo e Miami nos Estados Unidos; a participação na Conferência Brasileira Clima & Carbono, em São Paulo, além da competição de mais de 190 atletas de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros 2023, em Brasília (DF), entre outros.

PÓDIO NO CAMPEONATO EUROPEU DE JIU-JÍTSU

Na quarta-feira (25), dois atletas de Jiu-Jítsu de Rondônia se destacaram no Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu. No primeiro torneio, na categoria com kimono, “Rome Open”, Chairo Olimpio conquistou o 1° lugar, enquanto Caio Macgyver, garantiu o 2° lugar no pódio. Estes atletas têm incentivo do Governo de Rondônia, por meio do Programa Pró-Atleta, que possibilita a participação em competições de alto nível.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau divulgou na terça-feira (23), o resultado da avaliação preliminar de títulos dos candidatos à contratação temporária de médicos especializados para Ariquemes, Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé. Essa contratação visa a realização do serviço especializado em saúde para a população rondoniense, buscando atender às demandas e diminuir filas de espera.

FESTIVAL DO TAMBAQUI DE RONDÔNIA EM SÃO PAULO

O 4ª Festival Internacional do Tambaqui, realizado pelo Governo de Rondônia, em São Paulo (SP), na segunda-feira (23), atraiu autoridades e empresários interessados em contribuir para o aumento do consumo desse peixe, nacionalmente. Rondônia é líder na produção desta espécie no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Piscicultura – PEIXE BR, e busca por meio dos festivais, divulgá-la como fonte de proteína saborosa e nutritiva.

DEFESA DA SUSTENTABILIDADE

Em busca de fortalecer iniciativas no combate ao desmatamento, restaurar florestas e implementar práticas sustentáveis, por meio do mercado de créditos de carbono, o Governo de Rondônia participou da Conferência Brasileira Clima & Carbono, na quinta-feira (26), em São Paulo (SP). O Estado foi representado pelo titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam e discutiu temas com foco na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a ser realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023, em Dubai.

EXPOSIÇÃO DOS EMPREENDEDORES

O cenário cultural de Porto Velho se prepara para receber a “Exposição dos Empreendedores”, que vai ocorrer na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira – PRM, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. As inscrições para os empreendedores de artesanato e trabalhos manuais estão abertas até sexta-feira (27). A Sejucel destaca que, para participar, o interessado deve ter carteira do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB atualizada.

MAIS DE 2 MIL VAGAS DE EMPREGOS

O programa Geração Emprego, oferecido pela Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia – Sedec, está disponibilizando um total de 2.160 vagas para a população. O programa conta com um registro de mais de 70 mil currículos, além de aproximadamente 3.490 empresas parceiras cadastradas.

“RONDÔNIA CIDADÔ EM NOVO HORIZONTE DO OESTE

Os moradores do município de Novo Horizonte do Oeste, a 429 quilômetros de Porto Velho, são os próximos beneficiários do programa estadual Rondônia Cidadã, que leva no sábado (28) e domingo (29), vários serviços essenciais para a Escola Estadual Marechal Cândido Rondon. Os serviços vão ser ofertados das 8h às 16h do primeiro dia e das 8h às 12h do domingo.

CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024

Inicia em 1º de novembro, o período da Chamada Escolar Pública Online 2023, para os estudantes que desejam ingressar na rede pública estadual de ensino, no ano letivo de 2024. O encerramento acontece dia 30 de novembro. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc, a finalidade é convocar os que estão sem estudar e pretendem retornar à escola para prosseguimento de seus estudos.

CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO INSETO BARBEIRO

O Governo de Rondônia abriu na quarta-feira (25), capacitação para a identificação de barbeiros, vetores da doença de Chagas, que segue até sexta-feira (27). A identificação correta dos vetores é essencial para o desenvolvimento das estratégias de controle eficazes do inseto e para a prevenção da doença.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep realiza nesta sexta-feira, uma programação especial, em comemoração ao Dia do Servidor Público, que oficialmente ocorre no dia 28 de outubro. As atividades acontecem a partir das 7h30, na escadaria do Palácio Rio Madeira – PRM, em frente ao edifício Rio Pacaás-Novos. O ponto alto da celebração é a realização de uma gincana, cujo objetivo é promover a integração entre as diferentes secretarias estaduais.

PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS

Produtores rurais da região Madeira Mamoré participam durante o mês de outubro de eventos técnicos promovidos pelo Governo de Rondônia e apoiados por entidades públicas e privadas, que trabalham para aumentar a produção e melhorar a qualidade do café produzido na região. Uma das atividades que mais tem atraído interessados na cultura do café é o Projeto Degusta Rondônia, que reúne produtores para testarem amostras de café, e submetê-las à torra e testes sensoriais, avaliando a qualidade de bebida.

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

O Governo anunciou que nos primeiros 10 meses deste ano foram regularizados 25 imóveis públicos. Esses imóveis foram escriturados e registrados em nome do estado de Rondônia. Segundo a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat, ao escriturar e registrar os imóveis públicos, o Estado garante que esses bens estejam legalmente protegidos, proporcionando a segurança jurídica e valorização do patrimônio público.

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

O Governo de Rondônia abriu na quinta-feira (26), a V Conferência Estadual de Segurança Alimentar, em Porto Velho, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea/RO. Durante o evento, que segue até as 18h desta sexta-feira, vão ser escolhidos 30 representantes do Estado para participarem da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, prevista para o período de 11 a 14 de dezembro, em Brasília (DF).

JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ALUÍZIO FERREIRA

A abertura dos Jogos dos Servidores Públicos está marcada para sábado (28), às 8h, no Estádio Aluízio Ferreira, e dever reunir mais de 2.400 servidores envolvidos nas disputas das modalidades de Voleibol, Futebol de Campo, Futsal e Basquetebol.

ASFALTO ATÉ VILA MARCÃO

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER está trabalhando nas obras de pavimentação asfáltica da RO-135, também conhecida como Linha P-50, no trecho entre o município de Alta Floresta do Oeste e o distrito de Vila Marcão; e na rodovia-370, no perímetro urbano do distrito. O foco é finalizar os 3,3 quilômetros restantes, sendo 2,6 na RO-135 e cerca de 1 quilômetro na RO-370.

NOVOS EQUIPAMENTOS PARA EXAMES PRÁTICOS DO DETRAN/RO

Para melhorar a aplicação dos exames práticos de direção veicular da categoria A, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO adquiriu 20 novas pranchas em aço. A entrega do material às Comissões de Examinadores das Regionais de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, teve início na segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27).

FESTIVAL INTERNACIONAL DO TAMBAQUI EM MIAMI

Os apreciadores internacionais da boa gastronomia foram presenteados com o 4° Festival Internacional do Tambaqui, em Miami, nos Estados Unidos, na quinta-feira (26), pelo Governo de Rondônia. O peixe é abundante em território rondoniense, sendo o Estado líder na produção da espécie no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Piscicultura – PEIXE BR. O evento é uma oportunidade de fortalecimento dessa cadeia produtiva, importante para a economia rondoniense.

SERVIDORAS PARTICIPAM DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA

Servidoras do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO e diversas secretarias do Governo participaram do evento “Outubro Rosa”, um momento de reflexão sobre a importância da saúde da mulher e qualidade de vida no trabalho. O encontro ocorreu na segunda-feira (23), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

