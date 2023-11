Dnit confirma pedido de lombada eletrônica ou rotatória na Fazendinha

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) recebeu na tarde desta quarta-feira (22) a confirmação do superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), engenheiro André Lima dos Santos, a confirmação de que o órgão atenderá o pedido do parlamentar para a instalação de lombadas eletrônicas e rotatória na altura do km 560 da BR 364, no trecho entre os municípios de Itapuã do Oeste e Ariquemes.

“Recebemos diversos pedidos para evitar que acidentes possam acontecer naquela localidade, pois vidas já foram ceifadas naquela região e com o redutor de velocidade ou rotatória no km 560 da BR 364, próximo à entrada da lanchonete fazendinha”, lembrou o parlamentar.

Em resposta o engenheiro informou, ao deputado Alex Redano, que, com vistas a garantir a segurança aos usuários que trafegam na rodovia, a Superintendência está tomando as devidas providências quanto a instalação de lombada eletrônica, na qual será instalada com maior brevidade possível.

Texto Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO