Dnit constrói ponte na BR-421 após indicação do Delegado Lucas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a construção de uma ponte sobre o rio Braço Esquerdo, na BR-421, em Campo Novo de Rondônia. A obra no local está sendo feita após o deputado Delegado Lucas (PP) encaminhar uma indicação, em março deste ano, solicitando melhorias na estrutura.

Segundo o deputado Lucas, há muitos anos a população da região de Campo Novo vinha sofrendo para trafegar no local, principalmente na época de chuva. A situação precária da ponte antiga causava prejuízo aos agricultores.

“No início do ano os moradores estavam tendo que passar sobre madeiras, em uma estrutura totalmente improvisada e colocando em risco a segurança dos motoristas e motociclistas. Diante daquela situação, pedimos apoio ao Dnit para erguer uma nova ponte sobre o Braço Esquerdo”, diz.

A BR-421, onde está sendo erguida a nova ponte, é uma rodovia federal que interliga seis municípios da região: Ariquemes, Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

De acordo com o Dnit, a construção da ponte está sendo feita dentro das normas estabelecidas pelo próprio órgão e que a nova estrutura será entregue para a população ainda neste mês de setembro.

Em ofício enviado ao deputado Lucas, o Dnit reiterou que o tráfego de veículos na BR-421 não vai ser comprometido durante as obras, pois foi montado um desvio na altura do rio Braço Esquerdo.

“A construção de uma nova ponte vai aprimorar consideravelmente a conectividade de Campo Novo com as demais cidades e municípios do Vale do Jamari. A nova estrutura também deve facilitar o escoamento de produtos agrícolas e matérias-primas, aumentando a participação dos nossos agricultores e empresários no mercado regional e nacional. Desde já agradeço ao Dnit por atender a nossa solicitação”, pontuou o parlamentar.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: José Antônio Alves Rodrigues / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO