DNIT realiza manutenção em mais de 22 quilômetros da BR-364 sentindo Vila do Abunã, em Rondônia

O Banco da Amazônia divulga o seu plano de Aplicação de Recursos para 2024, publicado nesta semana no site da Instituição, está previsto um montante de R$ 3,2 bilhões por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), a serem direcionados para o estado de Rondônia para fomentar projetos de empreendimentos rurais e não rurais, entre outros.

O plano, que visa impulsionar o desenvolvimento sustentável, mobilizar e integrar as classes produtoras para a aplicação dos recursos de fomento, direcionando investimentos para às dez regiões de planejamento e gerenciamento do Estado, cujas sedes estão localizadas nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto D’Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Guajará- Mirim.

Segundo o superintendente regional do Banco da Amazônia de Rondônia, Valdecir Tose, a expectativa é em trabalhar em estreita colaboração com os diversos setores da economia e com os empreendedores locais para assegurar que os recursos do FNO sejam aplicados de maneira estratégica e alinhada com as demandas e potencialidades de Rondônia, a instituição visa gerir o compromisso através do FNO para poder impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado. Leia Também: Região da Zona da Mata realiza mais de 100 inscrições para o 8° Concafé

O superintendente ressalta que os recursos através do FNO têm foco nas áreas sociais, ambiental como agricultura familiar, agricultura de baixo carbono e floresta, agropecuária, piscicultura, aquicultura, comércio, serviços, exportação, cultura, turismo e micro empreendimento. Também destacou acerca dos benefícios oferecidos aos clientes do banco. “O comerciante, o empresário pode ter acesso a esse recurso através da FNO com as agências do Basa, com juros diferenciados, estamos empenhados em contribuir para o crescimento do estado, por meio do financiamento de projetos que impactem positivamente a vida das comunidades. Nosso foco é estimular o empreendedorismo, a inovação e a inclusão produtiva, de forma sustentável e responsável”, comentou.

Assim, a atuação do Banco da Amazônia se mostra fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável de Rondônia, ao criar iniciativas indutoras de desenvolvimento, tendo no crédito, uma forma de contribuir para promoção da inclusão social, consolidando-se como um importante agente financeiro no estado e contribuindo para a construção de uma Amazônia mais sustentável.

Para ter acesso à leitura completa do Plano de Aplicação de Recursos 2024 do Banco da Amazônia, visite o site oficial da instituição: https://www.bancoamazonia.com.br/ Leia Também: Idaron reforça a atenção para a campanha de declaração obrigatória de rebanhos

Compartilhe isso:

Publicar