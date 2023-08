Do choro alto ao desmame: os desafios de mães neurodivergentes

Com o ponto somado, o Athletico chegou a 28 no Brasileirão. O próximo compromisso na competição é contra o Cuiabá, no dia 15 de agosto. Mas antes disso, tem decisão pela CONMEBOL Libertadores e a Ligga Arena vai ferver na próxima terça (8).

Foi só nos minutos finais que o Santos teve mais presença no ataque. Mas a zaga athleticana ia tendo uma atuação perfeita, sem dar chances ao adversário. Só que o juiz, com auxílio do VAR, viu pênalti em uma bola que bateu no cotovelo de Thiago Heleno.

O Rubro-Negro entrou em campo com uma escalação bastante modificada. E com uma atuação segura, chegou ao gol em uma boa troca de passes, com a participação de Zapelli e Fernandinho e a finalização do camisa 92.

O Athletico esteve muito perto da vitória na Vila Belmiro. Com um gol de Pablo, ia vencendo o Santos até os acréscimos do segundo tempo. Mas um pênalti nos instantes finais deu ao time da casa o empate em 1 a 1 e custou dois pontos ao Furacão.

O Jogo

Desde o apito inicial, o Athletico foi quem teve mais a bola e buscou o gol. Thiago Heleno desviou um cruzamento de Zapelli logo no primeiro minuto. E Pablo quase marcou um golaço de fora da área, mas mandou por cima do gol.

E a superioridade surtiu efeito aos 30′, com uma bela jogada construída pelo ataque athleticano. Zapelli recebeu pela direita e encontrou Fernandinho com espaço pelo meio. O camisa 5 dominou na entrada da área e fez um passe perfeito para Pablo, que encheu o pé em um chute cruzado. Furacão em vantagem!

Madson ainda teve uma oportunidade no primeiro tempo, em cruzamento de Pablo. Mas o goleiro do Santos salvou.

No segundo tempo, o Athletico administrou o resultado. Mas não conseguiu criar novas oportunidades. O Santos também não conseguia chegar com perigo e o jogo ia se dirigindo para o final com o resultado favorável.

Mas aos 46′, em um lateral pela esquerda da defesa athleticana, a bola foi jogada na área. E após um desvio do ataque santista, bateu no cotovelo de Thiago Heleno, que não teve como evitar o toque. Com a intervenção do VAR, o árbitro reviu o lance e marcou pênalti.

Marcos Leonardo foi para a cobrança já aos 49′. Bateu forte, sem chance de defesa para Bento, e definiu o placar em 1 a 1.

Ficha técnica: Santos 1×1 Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro 2023: 18ª rodada

Data: 05/08/2023 (sábado)

Horário: 16h

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô (Kevyson, aos 37′ do 2º tempo); Rodrigo Fernández (Lucas Braga, aos 19′ do 2º tempo), Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Marcos Leonardo e Mendoza

Técnico: Paulo Turra

Gol: Marcos Leonardo, aos 49′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Lucas Lima, João Paulo e Mendoza

Athletico Paranaense: Bento; Madson (Khellven, aos 28′ do 2º tempo), Cacá (Zé Ivaldo, aos 29′ do 2º tempo), Thiago Heleno e Vinícius Kauê; Fernandinho (Canobbio, no intervalo), Hugo Moura e Bruno Zapelli (Vitor Bueno, aos 16′ do 2º tempo); Marcelo Cirino (Vitor Roque, aos 16′ do 2º tempo), Paulo e Cuello

Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Pablo, aos 30′ do primeiro tempo

Cartões amarelos: Vitor Roque e Vitor Bueno