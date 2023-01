Documentos confidenciais são encontrados em antigo escritório de Biden

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 03.10.22 O agora ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro das Relações Exteriores da Itália , Antonio Tajani, afirmou nesta terça-feira (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pediu cidadania do país.

A declaração foi dada em entrevista à Rai Radio 1, após parlamentares de oposição terem questionado o governo sobre um possível pedido de cidadania italiana por parte do ex-chefe de Estado brasileiro.

“O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro nunca pediu a cidadania italiana, e também existem as leis. Há pessoas que têm direito a solicitá-la, mas ele não a pediu”, afirmou Tajani, que também divide o cargo de vice-premiê com Matteo Salvini.





O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente, protocolaram seus pedidos de cidadania italiana na embaixada do país europeu em Brasília em 2020.

Por serem descendentes de italianos, eles buscam o reconhecimento da cidadania por direito de sangue (jus sanguinis).

Um bisavô paterno de Bolsonaro era de Anguillara Veneta, município do norte da Itália que concedeu cidadania honorária para o ex-presidente em 2021. Já seus avós maternos eram de Lucca, na Toscana.

Os questionamentos sobre uma eventual cidadania voltaram a ganhar força após a insurreição promovida por vândalos bolsonaristas no último domingo (8), quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e depredados.

Fonte: IG Mundo