Doença de Crohn e Colite: como isso pode afetar seus dentes

Redação EdiCase Saiba como encarar o medo na hora do parto

A hora do parto é um momento que traz muita ansiedade e medo para algumas mulheres. Inclusive, há até quem queira decidir qual tipo de parto terá antes mesmo de engravidar. Entretanto, de acordo com a ginecologista e obstetra Liliane Guimarães, não adianta escolher antes, pois existem diversos fatores que interferem nessa decisão, como a posição fetal e as condições clínicas da mãe e do bebê.

“Analisando todos os fatores, o médico pode chegar a uma decisão com a mãe, tentando unir as preferências dela com as condições do bebê”, esclarece a ginecologista.

Importância da conversa com o médico

Quando existem todas as condições para se ter um parto normal, o médico dá preferência para essa prática, “mas, às vezes, o bebê está sentado ou com o cordão umbilical enrolado no pescoço, casos em que o médico opta pela cesárea ”, explica a médica.

Ainda segundo Liliane Guimarães, em todos os casos, “esses fatores precisam ser esclarecidos durante o pré-natal, diante das condições de cada paciente, para que a gestante se sinta segura e confortável na hora do parto”, explica.

Cesárea menos invasiva

De acordo com a ginecologista e obstetra, hoje em dia, mesmo nos casos em que precisa ser feita a cesárea, “existem técnicas muito menos invasivas , o corte externo é um pouco menor, mas as principais mudanças são na parte interna, pois se corta menos, mexe menos e descola menos estruturas. Ou seja, internamente é uma cirurgia que tem uma manipulação menor”, detalha.

Sem receios do parto normal

Atualmente, muitas mulheres têm medo do parto normal, pois existem muitos mitos sobre esse tipo. Nesse caso, é muito importante que a mulher tenha um bom acompanhamento e uma boa relação com o médico, para que eles possam trabalhar esse medo e fazer com que tudo ocorra da forma mais natural possível.

Minimizando as dores e desconfortos

De acordo com Liliane Guimarães, outro receio muito comum entre as grávidas é a anestesia. Mas, atualmente, o diâmetro da agulha é igual ao de um fio de cabelo. Se tudo isso for conversado, é mais fácil deixar a grávida tranquila na hora do parto. Os procedimentos estão cada vez mais avançados, minimizando as dores e os desconfortos.

Fonte: IG SAÚDE