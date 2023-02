Doença que deixa olho esverdeado alerta autoridades australianas

Reprodução/Instagram Doença causada por besouro muda cor dos olhos e provoca dor extrema, alertam australianos

Autoridades de saúde da Austrália estão em alerta após o surgimento de uma nova doença que se espalhou pela zona rural, no sudeste do país. Apelidada de “olho de Natal” , a infecção é causada por secreções tóxicas de uma espécie minúscula de besouro , conhecido como orthoporus. O inseto mede apenas meio milímetro e dificilmente é achado quando visto a olho nu.

Os pacientes infectados apresentaram uma coloração verde nos olhos e relataram muita dor. De acordo com os especialistas, ao ser esmagado, o inseto libera uma toxina chamada pederina que, em contato com o olho, faz com que a superfície ocular “se encha de bolhas e caia”.

Já foram registrados 30 casos da infecção na região de Albury-Wodonga, desde dezembro do ano passado. Em entrevista ao “7 News”, o optometrista Rob Holloway afirmou que, geralmente, a doença costuma aparecer durante o verão australiano e por isso, a ligação com o Natal em seu apelido.

Embora cause dor, a condição costuma ser tratada facilmente, segundo o especialista, e sem deixar sequelas, com o uso de colírios anti-inflamatórios e antibióticos. A maneira de se proteger contra a infecção é usando óculos de proteção quando estiver ao ar livre, nas áreas em que o animal é detectado.

Fonte: IG SAÚDE