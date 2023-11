Dois cursos programados à próxima semana na Escola do Legislativo

Na próxima semana a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) comemora os 40 anos de promulgação da primeira Constituinte do Estado de Rondônia com uma ampla programação. A Escola do Legislativo permanecerá ativa com a realização de dois cursos.

Com 50 vagas para cada disciplina serão aplicados no período de 20 a 24 deste mês de novembro cursos de Relações Interpessoais no Trabalho, com duração de 20 horas/aula, das 8h às 12h.

No mesmo horário (8h às 12h) serão ministradas aulas de Etiqueta Corporativa, Imagem Pessoal e Profissional, também com 20 horas/aula.

Os cursos serão ministrados na sede da Escola do Legislativo, que é mantida pela Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota) e visa a capacitação permanente dos servidores em todos os níveis.

A escola mantém parcerias com as câmaras de vereadores, prefeituras, autarquias, Governo do Estado. Governo Federal, Tribunal de Contas (Federal e Estadual) e entidades representativas.

“Toda semana capacitamos dezenas de servidores da Alero e de outros órgãos públicos, federal e estadual. Seguimos proposta do presidente Marcelo Cruz em aprimorar a prestação de serviços dos nossos servidores”, diz o diretor-Geral da EL, Alexandre Silva. A escola também tem parcerias com a comunidade em geral e, as vagas excedentes são disponibilizadas para a população, que tem a oportunidade, de melhorar sua grade curricular com a participação nas aulas e, ao final, receber o Certificado de Conclusão.

Esta semana foi realizado curso de Libras, no residencial “Morar Melhor”, em Porto Velho, para mulheres, mães. A escola inova com cursos sendo oferecidos no período noturno, na sua sede em Porto Velho e se desloca para atender o público dos bairros, como aconteceu com o Morar Melhor. “É uma maneira de capacitar pessoas, que não tem condições de se deslocar até a sede da escola, por isso estamos levando os cursos para os bairros da capital, assim como já fazemos no interior do estado”, explicou Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO