DOIS HOMENS SÃO PRESOS COM DROGAS E ARMA DURANTE OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DE NOVA MAMORÉ

Na manhã de ontem, 18 de dezembro, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, as guarnições do 6° BPM/3ª Cia/Nova Mamoré, BPFRON, Pelotão de Operações com Cães do BPCHOQUE, DENARC e 5° BPM realizaram patrulhamento na BR-420, sentido Nova Dimensão, na zona rural de Nova Mamoré. Durante a ação, avistaram um táxi que realizou uma parada brusca, momento em que dois homens desembarcaram e fugiram em direção a uma área de mata.

Um cerco policial foi montado, e posteriormente os suspeitos foram localizados em uma carreta interceptada nas proximidades da linha 8. Com eles, as equipes apreenderam um revólver calibre .32 com munições, 4 kg de maconha e 50 g de cocaína.

O motorista da carreta alegou não conhecer os homens, afirmando que havia dado carona a eles após o pedido feito na rodovia. Um dos suspeitos informou que o entorpecente foi recebido de uma pessoa identificada apenas como “Tino”.

Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais.

Fonte: PM RO