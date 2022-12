Dois PMs morrem após viatura capotar e partir ao meio no Paraná

Reprodução – 13.12.2022 Viatura partiu ao meio após capotar na PR-492, em Paraíso do Norte, no Paraná

Dois policiais militares morreram na manhã desta terça-feira (13) após a viatura em que eles estavam capotar e partir ao meio na PR-492 , em Paraíso do Norte , no Paraná . Segundo a Polícia Rodoviária Estadual ( PRE ), os dois PMs estavam em serviço quando o acidente acorreu.

Ainda de acordo com a PRE , os dois agentes seguiam em um trecho de pista simples o carro aquaplanou, e o condutor perdeu o controle da direção do veículo. Logo depois, a viatura bateu em um barranco e capotou, partindo ao meio com o impacto. A corporação afirmou que o carro pertencia ao 8° Batalhão de Polícia Militar ( BPM ) de Paranavaí.

A pista foi interditada para remoção do viatura. Parte do carro caiu em um barranco. A identificação dos militares ainda não foi divulgada.

Equipes Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local.

Fonte: IG Nacional