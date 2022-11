Dois PMs morrem em operação no Complexo da Mangueirinha

Divulgação: PRF – 02/11/2022 A PRF já desfez 1040 manifestações desde o início dos protestos em 30 de outubro

A Polícia Rodoviária Federal informou que há dois os bloqueios totais e quatro interdições registradas em rodovias pelo país nesta segunda-feira (7).

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil: 🛣️ Total de manifestações desfeitas: 1040 ⚠️Interdições: Blumenau – SC Vilhena – RO Altamira – PA (2) ⚠️ Bloqueios: Palhoça – SC Pontes e Lacerda – MT pic.twitter.com/Ctfab2sJnb — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 7, 2022

Segundo a coporação, um dos bloqueios é em Palhoça, no estado de Santa Catarina, e outro em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. O Pará tem duas interdições parciais de rodovias em Altamira. Blumenau, em Santa Catarina, e Vilhena, em Roraima, tem uma interdição cada. A PRF não informou quais são as rodovias.

O total de manifestações desfeitas pelos agentes chegou a 1.040 nesta segunda. Os protestos tiveram início no dia 30 de outubro, depois do anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição para a Presidência da República. Após o resultado do pleito, grupos de caminhoneiros e manifestantes pró-Bolsonaro iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais pelo Brasil.

No entanto, no outro dia o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o total desbloqueio das rodovias que registravam paralisações.

Na sexta (4), 966 manifestações haviam sido desfeitas e todas as rodovias federais já estavam livres de bloqueios totais.

Fonte: IG Nacional