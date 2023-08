Donald Trump se entrega à Justiça e é fichado na Geórgia

Com dois gols de Guilherme, o Fortaleza bateu o América Mineiro por 3 a 1 na Arena Independência em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Sudamericana. O meia Tomás Pochettino também marcou e Mastriani descontou para os donos da casa. O duelo de volta será no dia 31 de agosto, às 19h, na capital cearense.

Com mais posse de bola, o Leão teve a primeira chance com Guilherme, que fez boa jogada pela esquerda, levou até o meio e finalizou cruzado para fora. Mas aos 13 minutos, o atacante não desperdiçou. Tinga clareou a marcação e cruzou na cabeça de Guilherme, bem posicionado, abriu o placar na Arena Independência. Em contínua intensidade e criando mais chances, Pochettino ampliou o placar aos 20′. Guilherme pressionou a saída de bola, o goleiro tentou desarmar Lucero, que driblou e cruzou para o meia na entrada da área. O camisa 7 estava lá para finalizar com categoria com gol aberto. Aos 40′, o Fortaleza pressionou mais uma vez a saída de bola e Marinho tocou para Guilherme, que apareceu livre para marcar o terceiro gol do Laion.

Na segunda etapa, o América começou assustando em cobrança de falta perigosa de Martínez, mas o goleiro João Ricardo fez uma grande defesa. O time mineiro tomou mais controle da partida, mas o Tricolor ficava atento aos contra ataques. Vojvoda fez as primeiras mudanças com Thiago Galhardo e Romarinho em campo. Aos 23′, Mastriani diminuiu para o time da casa. Assim, o Fortaleza fez mais duas alterações: Yago Pikachu e Pedro Augusto substituíram Marinho e Pochettino. Nos minutos finais, mesmo com a pressão do América, o Laion ainda teve chance com uma finalização de Yago Pikachu.

PRÓXIMO CONFRONTO

O Fortaleza volta à campo contra o Coritiba, neste domingo (27), às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 3 FORTALEZA

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 24 de agosto de 2023, quinta-feira

Horário: às 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Daniel Borges e Burgos (América-MG). João Ricardo e Juan Vojvoda (Fortaleza).

GOLS:

Fortaleza: Guilherme (aos 14 e aos 40 minutos do 1ºT), Pochettino (aos 20 minutos do 1ºT).

América-MG: Mastriani (aos 23 minutos do 2ºT).

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Daniel Borges, Éder, Burgos e Danilo Avelar (Marlon); Javier Méndez (Lucas Kal), Juninho e Emmanuel Martínez; Wellington Paulista (Mastriani), Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda) e Pedrinho (Felipe Azevedo). Técnico: Fabián Bustos

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Lucas Crispim), Zé Welison e Pochettino (Pedro Augusto); Guilherme (Romarinho), Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fonte: Esportes