Donald Trump vence disputa entre republicanos em Iowa

Donald Trump garantiu uma vitória esmagadora na primeira disputa presidencial republicana de 2024, em Iowa, na segunda-feira, afirmando seu comando sobre o partido, apesar de enfrentar uma série de acusações criminais, enquanto busca uma revanche eleitoral com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Trump obteve mais da metade dos votos, impulsionando-o para o que promete ser uma campanha eleitoral acirrada contra o democrata Biden, em novembro.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, de 45 anos, terminou bem atrás de Trump, em segundo lugar em Iowa, superando a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, de 51 anos, com ambos não conseguindo emergir como oponente principal.

Trump, de 77 anos, venceu por uma margem sem precedentes para uma disputa republicana em Iowa, reforçando o argumento de que sua indicação é uma conclusão óbvia, dada sua enorme liderança nas pesquisas nacionais.

Trump obteve 51%, DeSantis 21% e Haley 19%, com 99% dos votos computados, de acordo com a Edison Research. Essa margem de vitória superou em muito o recorde anterior, de 12,8 pontos percentuais, de Bob Dole em 1988.

“Obrigado Lowa, eu amo todos vocês!!!”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

Ele espera acelerar o processo de indicação republicano, que normalmente dura meses, com uma série de vitórias convincentes nas primeiras primárias para forçar a saída de seus rivais.

O empresário Vivek Ramaswamy encerrou sua candidatura presidencial depois de ganhar pouco menos de 8% dos votos na segunda-feira e manifestou apoio a Trump.

Os candidatos mudam o foco imediatamente para New Hampshire na terça-feira. Os republicanos mais moderados do Estado escolherão seu candidato na próxima terça-feira, e as pesquisas mostram Trump com uma vantagem menor sobre Haley lá, e DeSantis bem atrás.

Problemas legais

O desempenho de Trump em Iowa mostrou sua popularidade duradoura entre os eleitores republicanos, mesmo após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de seus apoiadores e suas 91 acusações criminais por tentar anular a eleição de 2020, reter documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca e falsificar registros sobre pagamentos de dinheiro uma estrela pornô.

Trump tem usado suas dificuldades jurídicas para arrecadar fundos e aumentar seu apoio enquanto alega inocência e diz que é vítima de uma “caça às bruxas”.

Quase dois terços dos participantes do caucus (convenção política) de Iowa apoiaram suas falsas alegações sobre fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020, dizendo que não achavam que Biden tivesse legitimamente vencido Trump.

Mais de 60% disseram que Trump ainda estaria apto a atuar como presidente mesmo se fosse condenado por um crime.

Trump dominou em todos os setores, de acordo com uma pesquisa Edison: ele conquistou a maioria entre homens e mulheres; entre os que se consideram muito conservadores, um pouco conservadores e independentes; entre os que concluíram faculdade e os que não concluíram.

Ele capturou a maioria dos republicanos que colocavam a imigração como a sua principal preocupação – e a maioria daqueles que disseram que a economia era a sua principal preocupação.

“Na ausência de uma rápida consolidação do campo, Trump parece estar no caminho para a nomeação”, disse Jimmy Centers, um estrategista republicano baseado em Iowa.

Fonte: EBC Internacional