Doritos – caseiro

A Copa do Mundo FIFA do Qatar-2022 não teve uma seleção com 100% de aproveitamento na fase de grupos.

O Brasil, última equipe que poderia fechar a etapa classificatória com três vitórias nos três primeiros jogos, viu sua série de vitórias chegar ao fim nesta sexta-feira e foi derrotada por 1 a 0 para os Camarões.

Classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas de final, uma equipe dirigida por Tite se deu ao luxo de levar a campo uma escalação formada exclusivamente por reservas (até o goleiro era o suplente).

Sem seus principais jogadores e o mesmo entrosamento exibido pelos titulares, o Brasil passou longe de repetir o domínio demonstrado nas vitórias por 2 a 0 sobre a Sérvia e 1 a 0 contra a Suíça. E foi punido já no finalzinho da partida, com um gol de cabeça de Vincent Aboubakar.

Apesar de ter perdido a invencibilidade, a seleção pentacampeã mundial fechou como primeira colocada do Grupo G, graças ao saldo de gols. Com isso, voltará a campo já na segunda-feira, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

Apesar da vitória, Camarões se despediu da Copa. Os africanos ficaram atrás da Suíça, dona da segunda vaga da chave e adversária de Portugal na abertura dos mata-matas decisivos.

Momento chave

Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, Camarões conseguiu encaixar um contra-ataque pelo lado direito. Jerome Ngom aproveitou a liberdade para fazer um cruzamento perfeito na cabeça de Aboubakar, que colocou para dentro. O camisa 10 se empolgou na defesa, tirou a camisa e, como recebeu o segundo cartão amarelo, acabou expulso.

Número 🇿🇦 2010 🇶🇦 2022 pic.twitter.com/G7B7mvIzqO — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022 Aos 39 anos e 210 dias , Daniel Alves se tornou o jogador brasileiro mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo. O veterano lateral direito quebrou o recorde que permanece a Thiago Silva, que companheiro de elenco, que foi a campo na rodada passada, contra a Suíça, com 38 anos e 67 dias. Craque do jogo Reserva no começo da Copa, Devis Epassy ganhou a posição de dono da meta de Camarões depois do corte de André Onana e ajudou a equipe africana a segurar um dos melhores ataques do planeta. Por isso, acabou escolhido pelos torcedores como vencedor do BUDWEISER PLAYER OF THE MATCH. Brasil x Camarões: prévia do jogo, notícias das equipes e transmissão

Fonte: Agência Esporte