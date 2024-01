Dorival Júnior é apresentado oficialmente como novo treinador da Seleção Brasileira

Por Brisa Sanches | Agência Esporte

Em uma cerimônia marcada por emoção e expectativa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o experimentado Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol. O evento ocorreu nesta quarta-feira (9), na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, sob a condução do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Dorival Júnior, que traz em sua bagagem recentes conquistas como as duas últimas edições da Copa do Brasil e uma gloriosa Libertadores, irá estrear no comando do escrete canarinho nos amistosos de março contra potências europeias: Espanha e Inglaterra. No entanto, seus olhos estão fixos em objetivos maiores: a Copa América e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei”, declarou o comovido Dorival, que não se furtou de fazer sua “primeira convocação”: a do torcedor brasileiro, conclamando a nação a acreditar e viver mais intensamente as emoções proporcionadas pela seleção.

Uma Trajetória de Vitórias

Com mais de duas décadas dedicadas à carreira de técnico, Dorival Júnior é sinônimo de experiência e sucesso. Seu toque de Midas ficou evidente com triunfos expressivos por grandes clubes brasileiros, incluindo uma dupla vitória na Copa do Brasil e a consagração na Libertadores pelo Flamengo. Sua jornada no comando técnico começou em 2002 com a Ferroviária, o mesmo clube que o revelou para o futebol como atleta, e desde então, percorreu um caminho de títulos estaduais e nacionais, destacando-se especialmente pelo Santos em 2010 e pelo Internacional em 2011.

Títulos de Dorival como treinador

2004: Campeonato Catarinense – Figueirense

2005: Campeonato Cearense – Fortaleza

2006: Campeonato Pernambucano – Sport

2008: Campeonato Paranaense – Coritiba

2009: Campeonato Brasileiro Série B – Vasco da Gama

2010: Campeonato Paulista e Copa do Brasil – Santos

2011: Recopa Sul-Americana – Internacional

2012: Campeonato Gaúcho – Internacional

2016: Campeonato Paulista – Santos

2020: Campeonato Paranaense – Athletico Paranaense

2022: Copa do Brasil e Copa Libertadores da América – Flamengo

2023: Copa do Brasil – São Paulo

O Técnico e o Jogador

Antes de se tornar um dos nomes mais respeitados na área técnica, Dorival Júnior construiu uma sólida carreira como jogador, atuando como volante. Passou por 12 clubes, deixando sua marca em times como Palmeiras, Grêmio e Juventude, além de conquistar títulos importantes como o Campeonato Brasileiro Série B e o Campeonato Gaúcho.

O Futuro à Frente da Seleção

A chegada de Dorival ao time nacional instiga a curiosidade e a esperança de fãs e especialistas. Com um perfil de liderança forte e um histórico de excelência tática, a expectativa é que ele possa revitalizar a seleção, trazendo um futebol moderno e resultados que correspondam à paixão do povo brasileiro pelo esporte.

O Brasil, agora sob nova direção, aguarda ansiosamente para ver como Dorival Júnior irá escrever o próximo capítulo de sua história, desta vez à frente da amarelinha, em busca de glórias e triunfos que ressoem não só nos gramados, mas no coração de cada torcedor.

Fonte: Esportes