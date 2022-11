Dourado vence e permanece na elite do Brasileirão

O Cuiabá jogou a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (13.11), na Arena Pantanal e garantiu sua permanência pelo terceiro ano consecutivo na elite do Futebol Brasileiro.

O Dourado enfrentou o Coritiba e abriu o placar com Alan Empereur, com assistência de Marllon, aos 37 minutos, e voltou a marcar aos 44 minutos com Jonathan Cafu. Leo Gamalho garantiu um pelo Coritiba, com assistência de Nathan Mendes, aos 77 minutos. Alef Manga recebe cartão vermelho e deixa a partida.

O Cuiabá terminou na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro com 41 pontos, somando 9 vitórias e 17 derrotas. O Coritiba terminou na 15ª colocação, mantendo 42 pontos, dentre eles 12 vitórias e 19 derrotas.

Ficha técnica

Cuiabá 2 x 1 Coritiba

Competição: Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena Pantanal

Cidade: Cuiabá, Mato Grosso

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza

Data: 13 de novembro de 2022 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Gols: Alan Empereur (Cuiaba), Jonathan Cafu (Cuiaba), Leo Gamalho (Coritiba)

Cartões Amarelos: Fabricio Daniel, Jesus Trindade, Alef Manga, Alef Manga, Andre Luis, Willian Farias

Cartões Vermelho: Alef Manga

CUIABÁ: António Oliveira, Walter, Joaquim, Marllon, Alan Empereur, Igor Cariús, Camilo, Jonathan Cafú, Rafael Gava, Denilson, André Luís, Deyverson

Coritiba: Guto Ferreira, Gabriel Vasconcelos, Natanael, Henrique, Luciano Castan, Rafael Santos, Jesús Trindade, Fabrício Daniel, Régis, Juan Diaz, Alef Manga, Matheus Cadorini

Fonte: Agência Esporte