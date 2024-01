Dra. Taíssa acompanha andamento da obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) tem acompanhado o progresso da construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim. De acordo com informações da Unops (United Nations Office for Project Services) nesta quinta-feira (11), destacam-se avanços na obra, com 9% já concluída. A estrutura conta com a readequação de 55 ambientes para atender às legislações de acessibilidade e segurança, além da adição de 25 novos espaços.

Desde o início do mandato da parlamentar, esta é uma causa que ela defende e cobra em todas as reuniões da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, em Porto Velho. As insistências geraram impacto positivo com o retorno das obras, e em breve a finalização do Hospital Regional. “Eu não vou aceitar que o hospital da minha região não seja concluído durante o meu mandato. A população está clamando e sofrendo, e eu não posso aceitar essa situação. Estou acompanhando cada passo para que seja entregue na data estabelecida pela empresa,que é em novembro deste ano”, expressou a deputada.

A chegada de materiais essenciais, como porcelanato, portas de madeira, chapa galvanizada e tubulação de cobre, demonstra um avanço concreto na implementação das instalações. A construção de 8 áreas adicionais, como enfermagem, lactário e lavanderia, necrotério, arquivo, manutenção, painéis e apoio indígena, já está em andamento, marcada pelo início da execução de gabaritos para fundação em estacas.

Retirada de revestimentos cerâmicos, forros de gesso e demolição de alvenaria evidenciam a modernização e expansão do hospital. Este boletim reflete não apenas o progresso da obra, mas também o compromisso com a excelência e conformidade com normas essenciais. A comunidade aguarda ansiosamente a conclusão deste hospital para a saúde pública na região.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO