Dra. Taíssa acompanha obra da construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim

Acompanhando firmemente as obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) abriu um quadro em suas redes sociais chamado “Diário de Obra” para mostrar à população, a evolução da construção do local. Na última visita realizada pela parlamentar, na segunda-feira (5), foi confirmado 18% de avanço.

A estrutura conta com a readequação de 55 ambientes para atender às legislações de acessibilidade e segurança, além da adição de 25 novos espaços. “Estou acompanhando de perto cada passo dessa obra, e através das redes sociais e meios de comunicação venho atualizando a população de com esta o andamento. Ansiedade para ver esse local pronto é o que não falta por aqui, e tenho certeza que os moradores da região também estão com o mesmo sentimento”, expressou a parlamentar.

Este boletim reflete não apenas o progresso da obra, mas também o compromisso com a excelência e conformidade com normas essenciais. O hospital deve ser entregue em novembro do corrente ano, pela empresa Unops (Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos), responsável pela construção.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria parlamentar

Foto: Gabriele Faustino I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO