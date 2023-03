Dra. Taíssa destaca mutirão de saúde que atendeu 955 pessoas, em Guajará-Mirim

Era visível o sentimento de gratidão da deputada Dra. Taíssa (PSC) no pequeno expediente da sessão da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (14), ao destacar a ação, a partir de uma iniciativa dela, mas com grande apoio do Governo do Estado, via Secretaria de Saúde, do mutirão de saúde, realizado em Guajará-Mirim na semana passada.

A parlamentar agradeceu não só ao governador Marcos Rocha, mas também ao secretário da Sesau, Coronel jefferson Ribeiro da Rocha; ao secretário adjunto, Maxwendel Batista; e à secretária executiva, Michelle Dutra, pelo sucesso da iniciativa. “Foram nada menos do que 955 atendimentos de várias especialidades, beneficiando pessoas que, se tivessem que se deslocar à capital e pagar consultas particulares, certamente teriam grandes dificuldades”, disse.

A deputada de Guajará-Mirim, aproveitou ainda para agradecer aos profissionais médicos que participaram do mutirão: Sergio Paulo de Mello Mendes Filho, cardiologista; Christopher Teixeira Rosa, geriatra; Narciso Faustino Júnior, ortopedista; José Salomon Martínez Leon, dermatologista; e Cid Olavo Scarpa Vasconcellos, urologista.

Destacou ainda que a saúde está entre as principais prioridades do seu mandato e que vai continuar lutando parta que mais mutirões sejam realizados em Guajará e região. A parlamentar de primeiro mandato, com pouco mais de um mês de mandato, já está dizendo a que veio, conseguindo resultados práticos para beneficiar a população que a elegeu.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira l Secom ALE/RO