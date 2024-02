Dra. Taíssa destina emenda de 1,3 milhões para troca da mobília do Hospital de Base Ary Pinheiro

Em um esforço para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e proporcionar um ambiente mais adequado aos serviços prestados, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) anunciou a destinação de uma emenda no valor de 1,3 milhões de reais para o Hospital de Base Ary Pinheiro, em Porto Velho.

A emenda visa a aquisição de mobília moderna e adequada para os servidores do hospital, que enfrentam há cerca de 15 anos as dificuldades de realizar suas atividades diárias com móveis desgastados e, em alguns casos, improvisados com divisórias de parede de PVC.

O valor destinado pela deputada será direcionado para a compra de bancadas, cadeiras e outros móveis que contribuirão significativamente para a melhoria da ergonomia no ambiente de trabalho. A medida busca não apenas proporcionar mais conforto aos profissionais de saúde, mas também promover um ambiente mais eficiente e propício para a prestação de serviços de qualidade à população.

Em uma visita recente ao Hospital de Base Ary Pinheiro, a parlamentar ressaltou a importância de investir na infraestrutura hospitalar para garantir o bem-estar dos profissionais de saúde, que desempenham um papel fundamental no atendimento à comunidade. “A saúde é uma prioridade e é nosso dever assegurar condições adequadas para que os profissionais possam exercer suas funções de maneira eficaz”, afirmou Dra. Taíssa.

A direção do hospital também expressou sua gratidão pela iniciativa da deputada e ressaltou que a renovação da mobília será um passo importante para melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, elevar a qualidade do atendimento oferecido à população.

Com a destinação da emenda, a expectativa é que o Hospital de Base Ary Pinheiro passe por uma significativa transformação no ambiente de trabalho, proporcionando aos profissionais de saúde um espaço mais moderno e adequado às exigências da área.

A parlamentar reafirmou seu compromisso com a saúde pública e destacou que continuará empenhada em buscar recursos e medidas que contribuam para o fortalecimento do sistema de saúde em todo estado.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria Parlamentar

Foto: Pedro Adilon I Secom Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO