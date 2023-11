Dra. Taíssa destina emenda para custear festival “Aqui dá Peixe” em Nova Mamoré

A cidade de Nova Mamoré já se prepara para o tão aguardado festival “Aqui dá Peixe”, previsto para acontecer em junho do próximo ano. Fortalecendo e promovendo a cultura local, a deputada estadual Taíssa (PSC) destinou uma emenda de 120 mil para apoiar a festa.

O evento acontece pela segunda vez no município e promete oferecer uma experiência única aos participantes, destacando o peixe assado, um dos principais pratos da região. Além de ser uma celebração da culinária local, o festival “Aqui dá Peixe” também contará com diversas atividades, como workshop, rodada de negócios e exposição de artesanato.

A deputada Dra. Taíssa destaca a importância de eventos como esse para impulsionar o comércio local e contribuir com o trabalho dos piscicultores de Nova Mamoré, “eu sei o quanto é importante o trabalho do homem e da mulher do campo, não só com quem trabalha com gado mas também como da piscicultura, por isso reforço meu compromisso para contribuir com o festival”, expressou a parlamentar.

“Aqui dá Peixe” promete ser mais do que um festival gastronômico se tornando uma celebração da identidade local, onde a riqueza dos rios se encontra com a criatividade culinária, promovendo laços comunitários e fomentando o desenvolvimento econômico da região. A deputada Dra. Taíssa reafirma seu compromisso com a preservação da cultura e o apoio ao progresso local.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO