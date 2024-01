Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 978 mil para fortalecer a saúde em Nova Mamoré

A deputada Dra. Taíssa (PSC) demonstrou seu compromisso com a saúde do município de Nova Mamoré ao destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 978 mil. O objetivo é fortalecer a infraestrutura de saúde, priorizando o atendimento à área rural.

O montante será direcionado para a aquisição de uma unidade móvel odontológica, um investimento de R$ 520 mil. Essa unidade itinerante será fundamental para levar atendimento odontológico de qualidade aos moradores das regiões mais afastadas, como os distritos de Palmeiras, Araras, Nova Dimensão, Jacinópolis, e as diversas linhas rurais do município.

Além disso, parte do recurso será destinada à aquisição de uma ambulância, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura de transporte de pacientes no município. A deputada enfatizou a importância desse veículo para garantir um atendimento ágil e eficaz em situações de emergência.

A emenda também prevê a compra de equipamentos cirúrgicos, visando melhorar a capacidade operacional das unidades de saúde locais. Essa medida tem o potencial de elevar o padrão dos serviços oferecidos à comunidade, promovendo uma resposta mais eficiente às demandas de saúde.

Dra. Taíssa ressalta que a destinação desses recursos é uma iniciativa voltada para o bem-estar da população de Nova Mamoré, reforçando seu comprometimento em fortalecer a saúde pública e proporcionar condições adequadas para o atendimento de qualidade em todas as áreas do município.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO