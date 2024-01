Dra. Taíssa destina R$ 268 mil para fomentar o esporte em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) destinou uma emenda no valor de R$ 284 mil para o fortalecimento do esporte no município de Guajará-Mirim. A verba será direcionada aos campeonatos e atividades recreativas da Associação Recreativa, Cultural de Futebol Máster da Grande Família dos Desportivas, no município.

O projeto tem como principal objetivo adquirir bens esportivos, criando um ambiente propício para a prática, competição e treinamento de futebol. Além de focar nas competições para adultos, além de contribuir com a realização de atividades com crianças em vulnerabilidade social, proporcionando momentos de lazer, promovendo a saúde e desviando-as de atividades perigosas.

“É uma satisfação imensa poder contribuir para o desenvolvimento do esporte em Guajará-Mirim. Buscamos não apenas fomentar competições para os adultos, mas também oferecer oportunidades e orientação para as crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Queremos construir um ambiente saudável e ativo para a comunidade”, expressou a deputada.

O representante da Associação, Claudiomiro, agradeceu a emenda e destacou que é a primeira vez que a Grande Família recebe apoio parlamentar, “nunca tivemos esse incentivo que é fundamental na vida das pessoas. Todos nós agradecemos e contamos com o apoio da deputada para contribuir com nosso trabalho, estamos muito contentes”, expressou Claudiomiro.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO