Dra. Taíssa discute retomada de obras de infraestrutura, em Guajará-Mirim

O terceiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Nim Barroso (PSD), esteve reunido com Odete Maria Silveira Alves, presidente do Centro de Educação Infantil Creche Cantinho do Céu, em Ji-Paraná, quando anunciou uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 100 mil, para aparelhar e ampliar a instituição.

De acordo com a fundadora da Cantinho do Céu, com a emenda será possível construir e aparelhar oito salas, que serão destinadas ao atendimento de crianças em tempo integral. Odete Silveira disse que está agradecida ao deputado Nim Barroso, pelo compromisso com a educação infantil e com as crianças. “As salas irão proporcionar maior conforto às crianças, que são merecedoras e pelas quais primamos, além de implicar diretamente na qualidade do processo de ensino e aprendizado”, declarou. A representante da entidade lembrou ainda que são mais de 36 anos alfabetizando as crianças de Ji-Paraná, e que a creche precisa da colaboração de todos.

O deputado declarou que, para ele, a atenção à educação é uma questão prioritária. Ele disse que a educação infantil terá um olhar especial na sua atividade parlamentar. “É uma alegria contribuir com uma instituição tão séria como a Cantinho Céu, não apenas para a melhoria da estrutura, mas também melhores condições de trabalho para os profissionais para o acolhimento às nossas crianças”, disse.

Texto e foto: Assessoria parlamentar