Dra. Taíssa entrega bicicletas e diversos materiais esportivos em Guajará-Mirim

Na manhã de segunda-feira, 25, a deputada estadual Dra. TaIssa (PSC) realizou a entrega de bicicletas esportivas de alta performance para a equipe de ciclismo do Colégio Militar Tiradentes, na cidade de Guajará-Mirim. Além das bicicletas, foram entregues materiais esportivos como sapatilhas, rolos e demais equipamentos, tornando possível o fortalecimento das atividades esportivas no colégio.

Essas aquisições é resultado de uma emenda de 50 mil reais destinadas pela deputada, em julho deste ano, mês no qual se comemora o Dia Nacional do Esporte, sendo esta emenda a concretização do apoio da deputada ao esporte.

A deputada esteve presente no colégio para a solenidade de entrega das bicicletas e ressaltou a importância do esporte e do ciclismo no ambiente escolar. “O esporte é fundamental para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes. Além disso, atividades esportivas como o ciclismo promovem valores como trabalho em equipe, disciplina e determinação, que são essenciais em qualquer aspecto da vida”, destacou a deputada.

A equipe de ciclismo do Colégio Tiradentes já vem se destacando em competições escolares, e com o recurso disponibilizado, esses jovens atletas poderão elevar ainda mais seu desempenho. A iniciativa não apenas incentiva a prática esportiva, mas também cria oportunidades para que esses alunos possam, no futuro, ingressar em equipes profissionais.

A ação da deputada Dra. Taíssa demonstra seu compromisso com a educação e o desenvolvimento dos jovens em Rondônia, promovendo atividades que contribuam para uma formação integral e saudável.

Texto e fotos: Alan Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO