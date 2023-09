Dra. Taíssa entrega caminhonete ao 9º Batalhão da Polícia Militar de Porto Velho

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Jean Oliveira (MDB) marcou presença neste final de semana na 5ª edição da “Festa do Leite”, realizada no distrito de Palmeiras, município de Nova Mamoré.

“Quero cumprimentar especialmente o produtor rural, que acredita que é do campo que vem a riqueza e que o estado de Rondônia deve seu progresso a cada um de vocês. Não é demagogia afirmar que a mão calejada é responsável pelo avanço deste estado. A festa tem como principal objetivo destacar a importância do produtor de leite. Sou o autor do projeto de lei que reconhece a festa do leite oficialmente, incluindo-a no calendário estadual de festas. Atendi ao pedido do ex-vereador Irmão Ide, para que os moradores de Palmeiras sejam reconhecidos em todo o estado de Rondônia e para que este evento receba incentivos financeiros do governo estadual”, disse o deputado Jean Oliveira.

Ainda em seu discurso, o deputado Jean Oliveira reforçou seu compromisso com o distrito de Palmeiras. “Meu compromisso não é somente com a festa do leite, mas também com os moradores de Palmeiras. Vamos destinar recursos, por meio da prefeitura, para ajudar o distrito e o produtor rural a fazer o que sabe melhor: trabalhar. É por meio do trabalho deles que o estado e Nova Mamoré crescem”, ponderou Jean Oliveira.

Neste ano, a festa, que começou no dia 30 de agosto e foi até 2 de setembro, teve uma programação extensa, incluindo apresentações de cantores regionais, concurso leiteiro, exposições e mostra de queijos tradicionais da região. A organização conquistou o recorde do maior queijo da região Norte – título alcançado pela própria Festa do Leite em 2022, quando apresentou uma muçarela de 492 quilos. Nesta edição, a organização da 5ª “Festa do Leite” produziu uma única peça de muçarela pesando 511 quilos.

Texto e fotos: Marcel Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO