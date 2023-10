Dra. Taíssa entrega mais de 60 de uniformes para o Programa “Polícia Mirim” em Guajará-Mirim

Na quinta-feira (26), a deputada Dra. Taíssa marcou presença no 6° Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Mamoré, em Guajará-Mirim, para a entrega da primeira etapa dos uniformes aos adolescentes que participam do programa “Polícia Mirim”. Este importante passo foi possível graças à atuação da Deputada e sua emenda parlamentar no valor de 80 mil reais.

O evento foi marcado pela entrega de 62 kits completos de uniformes, incluindo calças, gandolas, boinas, coturnos e fiéis, que são itens essenciais para a formação dos participantes. Estes uniformes são especialmente projetados para situações que requerem ultrapassagem de obstáculos, como muros e grades, além de permitir aos jovens a capacidade de andar e correr na mata, habilidades fundamentais para treinamento de sobrevivência e segurança.

A cerimônia de entrega contou com a presença de representantes do 6° Batalhão de Polícia Militar, os policiais PM Dione Caldeira e PM Sargento Kátia Luna, que expressaram sua gratidão pelo apoio da deputada em proporcionar recursos para o programa ‘Polícia Mirim’. A iniciativa é vista como uma contribuição significativa para o desenvolvimento dos adolescentes.

Os uniformes são especialmente projetados para situações que requerem ultrapassagem de obstáculos (Foto: Assessoria parlamentar)



A deputada, por sua vez, expressou sua satisfação em fazer parte desse projeto, que visa preparar os jovens para um futuro promissor e fortalecer os laços entre a comunidade e as forças policiais. “Não fiz nada que minha obrigação, nós precisamos realmente dar a oportunidade para os nossos filhos, um direcionamento pois a gente sabe que não é fácil. Nós vivemos em uma região de fronteira e quanto mais nosso filhos tiverem uma forma de buscar emprego,qualificação, isso vai melhorar a vida de todos nós” expressa a parlamentar no momento da cerimônia de entrega.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO