Dra. Taíssa entrega mais de 60 uniformes para o Programa “Polícia Mirim” em Guajará-Mirim

Na tarde da última segunda-feira (30), a Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia foi palco de uma significativa homenagem ao deputado Ismael Crispin. Por meio de uma Moção de Aplausos proposta pelos vereadores Thiago Onofre e Rodrigo Rocha, o deputado foi reconhecido pelos relevantes serviços prestados ao município.

As contribuições de Crispin ao desenvolvimento de Campo Novo de Rondônia são notáveis. Dentre elas, ressaltam-se as melhorias realizadas em diversas escolas, incluindo Cassiano Ricardo, Ruth Rocha (localizada no distrito de Rio Branco) e a escola 7 de setembro em Três Coqueiros. Além disso, avanços significativos na iluminação pública e a importante aquisição de um veículo para a saúde foram evidenciados.

Em seu discurso de agradecimento, Crispin destacou a importância do trabalho conjunto e da parceria com outras esferas do governo. “Meus sinceros agradecimentos aos vereadores Thiago Onofre e Rodrigo Rocha pelo reconhecimento do trabalho e do comprometimento que tenho dedicado ao município e seus distritos. Este reconhecimento é muito mais do que um aplauso; é um combustível que me impulsiona a seguir em frente, trabalhando com ainda mais afinco. É a confirmação de que estamos no caminho certo, transformando realidades e fazendo a diferença na vida das pessoas através das ações do nosso mandato”, finalizou o deputado.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO