Dra. Taíssa indica atendimentos de saúde em municípios de Rondônia

Através de indicação parlamentar, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) solicitou a realização do projeto Saúde Cidadã nos municípios de Buritis, Cujubim, Machadinho do Oeste e Vale do Anari além do distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré. A ação tem como objetivo diminuir a fila de espera da regulação, bem como proporcionar atendimentos descentralizados, levando os serviços à população.

Muitas localidades do estado não possuem atendimento de saúde adequado e de fácil acesso, precisando que os moradores se desloquem até a capital ou cidade mais próxima para receber os serviços. “O meu pedido é para levar a saúde na ponta, para aqueles que mais precisam e que muitas vezes não possuem condições de sair de suas residências para ir em uma unidade de saúde em outro local”, explicou a parlamentar.

Segundo a Sesau, a solicitação não será atendida por este momento, entretanto, há um estudo sendo realizado para incluir as localidades citadas. Além disso, a pasta também ressalta que está buscando ampliar a oferta de serviços para atendimento às necessidades da população, principalmente contemplando as regiões com mais contratação de médicos.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO