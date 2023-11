Dra. Taíssa marca presença no lançamento do edital de construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia

Na terça-feira (14), a deputada Dra. Taíssa marcou presença de forma online no lançamento do edital de construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, realizado no Ministério dos Transportes, em Brasília. O evento contou com a participação de diversas autoridades brasileiras e bolivianas, incluindo o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro de Obras Públicas, Serviços e Habitação do Estado Plurinacional da Bolívia, Edgar Montaño Rojas.

Durante sua fala, a deputada Dra. Taíssa enfatizou que o lançamento do edital representa não apenas um avanço na infraestrutura de conexão entre os dois países, mas também um impulso significativo para o desenvolvimento econômico da região impactada. Com o prazo para execução da obra estimado em aproximadamente três anos, a ponte binacional não apenas facilitará o transporte de mercadorias e o trânsito de pessoas, mas também promoverá a criação de até 4,3 mil empregos diretos e indiretos.

A presença de autoridades de ambos os lados da fronteira reforça o caráter bilateral do projeto, destacando a cooperação entre Brasil e Bolívia para impulsionar o desenvolvimento conjunto. O ministro Edgar Montaño Rojas expressou otimismo sobre os benefícios que a ponte trará para a mobilidade e o comércio entre os dois países, fortalecendo os laços históricos e culturais que unem as nações.

O lançamento do edital de licitação marca o início de uma etapa de grande importância no município. O processo de construção da ponte binacional irá atrair investimentos e empresas interessadas na execução do projeto. A deputada encerrou sua participação reforçando o compromisso com o acompanhamento do andamento do projeto e a defesa dos interesses da população de Guajará-Mirim.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO