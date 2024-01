Dra. Taíssa parabeniza Rondônia pelos 42 anos de progresso e desenvolvimento

No cenário político do estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem se destacado pela proposição de iniciativas voltadas para o fortalecimento e aprimoramento da educação. Em 2023, com o objetivo de assegurar um ambiente educacional propício ao desenvolvimento dos estudantes, o parlamentar apresentou uma extensa lista de matérias legislativas ao Poder Executivo e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Transporte escolar fluvial e atualização salarial dos professores

O parlamentar ressaltou a necessidade urgente de normalização do transporte escolar fluvial para estudantes do médio e baixo Rio Madeira, visando evitar prejuízos no retorno às aulas presenciais. Além disso, Alan Queiroz propôs a concessão de atualização salarial para os professores da rede pública estadual, alinhando-se ao Piso Nacional do Magistério para o ano de 2023.

Ao unir esforços por um transporte escolar inclusivo e por salários condizentes com a importância da profissão docente, o deputado Alan Queiroz reforça seu comprometimento com a construção de um sistema educacional mais justo e acessível. “Essas ações sinalizam um caminho promissor para o futuro educacional de Rondônia”, destacou o parlamentar.

Infraestrutura escolar e capacitação profissional

A preocupação com a infraestrutura das escolas também se destaca nas proposições do deputado. Ele indicou estudos técnicos para a construção de salas de aula, passarelas cobertas, refeitórios e quadras poliesportivas em diversas instituições de ensino, demonstrando um comprometimento com o ambiente educacional e o bem-estar dos alunos.

Além disso, a capacitação dos gestores não é apenas uma resposta às demandas atuais, mas um investimento na construção de equipes mais qualificadas e preparadas para o futuro. “Esse enfoque contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino e para a eficácia da administração escolar”, ressaltou.

Atuação parlamentar assegura um ambiente educacional propício ao desenvolvimento dos estudantes (Foto: Assessoria parlamentar)

Qualificação e tecnologia na Educação

Alan Queiroz não limitou suas ações apenas à estrutura física das escolas. O deputado propôs cursos de capacitação a gestores escolares e técnicos educacionais, reconhecendo a importância da constante atualização profissional. Além disso, apresentou sugestões ofertando cursos técnicos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e aquisição de tablets para alunos e professores, visando incorporar a tecnologia como aliada no processo educacional.

Ao alinhar qualificação profissional e tecnologia, o deputado não apenas prepara a educação de Rondônia aos desafios do presente, mas constrói as bases para um sistema educacional mais adaptável. Essas iniciativas não apenas equipam os educadores com as habilidades necessárias, mas também capacitam os estudantes a enfrentarem um mundo cada vez mais digital e interconectado. O parlamentar, assim, traça um caminho para uma educação que não apenas acompanha o ritmo da evolução, como também lidera a transformação educacional no estado.

Transparência e fiscalização na aplicação de recursos

A transparência na aplicação de recursos destinados à educação é uma das principais bandeiras do deputado Alan Queiroz. Ele solicitou informações detalhadas sobre a destinação de verbas para obras, modernização tecnológica e fortalecimento do ensino fundamental. “A preocupação com a fiscalização e conclusão de obras iniciadas nos anos anteriores demonstra o compromisso com a efetividade desses investimentos”, acrescentou.

Nesse contexto, as ações e indicações de Alan Queiroz revelam um empenho em promover melhorias substanciais no sistema educacional de Rondônia, alinhando-se às demandas reais e urgentes da comunidade escolar. A atuação sinaliza uma abordagem integral para construir uma base sólida e eficaz para o futuro educacional do estado”, encerrou.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Fotos: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO