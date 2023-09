Dra. Taíssa participa da abertura do 1º Fórum Permanente das CCJR

Hoje, teve início o 1º Fórum Permanente das Comissões de Constituição, Justiça e da Redação (CCJRs), um evento de grande relevância sediado na Assembleia Legislativa de Rondônia. O evento contou com a presença de políticos, juristas, técnicos e cidadãos de todo o país.

A deputada estadual de Rondônia, Dra. Taíssa (PSC), teve uma participação ativa no evento ao mediar uma palestra proferida pela deputada Edna Auzier, do Amapá. O tema abordado foi “O Processo Legislativo e a Relação com a Sociedade”. Como membro da CCJR, Dra. Taíssa atuou como mediadora durante a palestra, e sua contribuição foi reconhecida pela colega do Amapá, que agradeceu seu apoio na condução do painel.

Ao encerrar sua participação na palestra, a parlamentar parabenizou a deputada Edna assim como o presidente da CCJR, deputado Ismael Crispn, idealizador do evento. Ela destacou a importância desse debate para fortalecer não apenas as CCJRs de Rondônia, mas de todo o país, e expressou seu compromisso em aplicar o conhecimento adquirido nos processos conduzidos pela comissão. Além de enaltecer a presença de mulheres em papéis de liderança e destacou a necessidade do aumento do número de mulheres eleitas.

O Fórum está programado para ocorrer de 19 a 21 deste mês no auditório Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa. Mesmo em sua primeira edição, já se consolida como um evento de grande relevância no cenário político.

Texto e foto: Alan Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO