Dra Taíssa participa da cerimônia de posse no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) marcou presença na manhã de quinta-feira (7), no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), onde ocorreu a cerimônia de posse dos cargos diretivos para o biênio 2024/2025 do Tribunal e da Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas (MPC). O evento reuniu autoridades e representantes da sociedade.

Tomaram posse o presidente eleito do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra; o vice, conselheiro Paulo Curi Neto; e o corregedor-geral, conselheiro Edilson de Sousa Silva. Já o MPC-RO empossou o procurador-geral Miguidônio Inácio Loiola Neto. Todos eles fizeram o juramento protocolar de compromisso e assinaram o livro de registro.

O corpo diretivo do TCE-RO ainda terá como presidentes da 1ª e 2ª Câmaras, respectivamente, os conselheiros Valdivino Crispim de Souza e Jailson Viana de Almeida. O conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello presidirá a Escola Superior de Contas e o conselheiro Francisco Carvalho da Silva será o ouvidor.

A deputada parabenizou os empossados e reforçou seu compromisso em colaborar para o fortalecimento das instituições que zelam pela fiscalização e transparência no estado de Rondônia. E também destacou a importância do evento para a transparência e eficiência na gestão pública, ressaltando a relevância dessas instituições no cenário estadual.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria parlamentar

Foto: Gabriele Faustino / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO