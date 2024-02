Dra Taíssa prestigia cerimônia de troca de comandante da Base Aérea de Guajará-Mirim

Na quarta-feira (31) a deputada estadual Dra Taíssa (PSC) participou da cerimônia militar de troca de comandante no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Guajará-Mirim (DTCEA-GM). O Tenente Rimman Arantes, que esteve à frente do DTCEA por dois anos, passou o comando para o Tenente José Fernando.

Durante a cerimônia, a parlamentar expressou seus votos de sucesso para o novo comandante. “Parabéns Tenente Rimman, pelo trabalho desenvolvido durante seu período de liderança, e desejo uma boa caminhada para o Tenente José Fernando”, expressou a deputada.

Dra Taíssa também destacou a relevância do DTCEA na região e ressaltou a presença de diversas autoridades na cerimônia, incluindo o comandante do Exército Brasileiro, representante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Marinha do Brasil.

A transição de comando reflete um momento de renovação e continuidade, demonstrando o comprometimento das Forças Armadas em manter a excelência operacional. A parlamentar parabenizou a todos os envolvidos na cerimônia e reforçou a importância do trabalho conjunto para a segurança e defesa do espaço aéreo brasileiro.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO